На выборах в Черногории лидирует прозападная партия действующего премьера – экзит-поллы

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно частично посчитанным голосам избирателей, ГНС получит 42,2%, тогда как оппозиционная партия "Демократический фронт" может рассчитывать на 22,8%.

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Еще одной антиправительственной партии "Ключ" прогнозируют 11,6%.

Сообщается, что явка на выборах была рекордной – около 73 процентов.

Как сообщал УНИАН, правящая проевропейская Демократическая партия социалистов, которую возглавляет премьер-министр Мило Джуканович, стремится сохранить свою власть в соперничестве с коалицией из нескольких пророссийских и просербских партий, которые выступают против членства Черногории в НАТО и ЕС.

Отмечается, что Джуканович находится у власти уже четверть века. Он обвиняет оппозиционные партии в том, что их финансирует Россия.