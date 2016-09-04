В случае "брексита" японские компании выведут свои штаб-квартиры из Британии
Правительство Японии предупреждает, что если Великобритания выйдет из состава Европейского союза, то штаб-квартиры японских компаний, находящиеся сейчас в Британии, могут быть выведены из страны.
В докладе министерства иностранных дел Японии говорится, что это может произойти в том случае, если законы ЕС перестанут распространяться на Великобританию, передает Би-би-си. Доклад также призывает правительство премьер-министра Терезы Мэй "вести себя ответственно".
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Правительство Британии получило текст этого доклада в начале недели. В докладе говорится, что "японские компании со своими европейскими штаб-квартирами в Великобритании могут решить перенести их в континентальную Европу в случае, если законы ЕС перестанут распространяться на Соединенное Королевство".
В докладе не упоминаются конкретные компании, но авторы доклада утверждают, что он был написан из-за многочисленных вопросов, полученных от японских компаний, работающих в Великобритании и ЕС.
Доклад был обнародован накануне визита британского премьер-министра Терезы Мэй в Китай, на саммит "Большой двадцатки". Ожидается, что во время саммита она объяснит своим коллегам, что "брексит" может означать на практике.
Ранее Тереза Мэй заявила, что в рамках саммита она попытается заручиться обещаниями лидеров других стран о возможности заключения торговых договоров после выхода Британии из состава ЕС.