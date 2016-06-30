Евросоюз не пойдет на компромисс с Британией в вопросе свободы передвижения

Председатель Европейского Совета Дональд Туск сказал, что страна не может сама выбирать условия доступа к европейскому рынку, передает Би-би-си. Лидеры Франции и Германии также дали ясно понять, что принцип свободы передвижения не подлежит обсуждению.

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Вопрос миграции, в особенности из стран Евросоюза, был одним из основных во время кампании перед референдумом в Великобритании. Многие сторонники "брексита" утверждали, что выбирают выход из Евросоюза для большего контроля над уровнем иммиграции.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, пообещавший в скором времени уйти в отставку, сказал, что вопрос о свободе передвижения будет решать следующий глава правительства. "Без сомнений, это вопрос непростой", - подчеркнул Кэмерон в парламенте. "Честно говоря, - добавил он, - этот вопрос сложно обсуждать, будучи в составе Евросоюза, имея различные возможности вести переговоры и пытаться добиться изменений, но я уверен, что это будет сделать еще сложнее, находясь вне ЕС".

В обсуждениях на второй день саммита ЕС в среду не принимали участие представители Великобритании, на прошлой неделе проголосовавшей за выход из Евросоюза. Саммит ЕС без Лондона состоялся впервые за 40 лет.

По словам председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, в отношении Великобритании "не будет никаких нюансов".

Лидеры стран Евросоюза намерены в очередной раз встретиться без Британии 16 сентября в Братиславе.

По словам Юнкера, переговоры с Лондоном о возможных новых отношениях между Британией и ЕС не начнутся до тех пор, пока Великобритания не задействует 50-ю статью Лиссабонского договора, уведомив тем самым Евросоюз о своем официальном намерении выйти из его состава. "Не может быть переговоров до уведомления", - сказал он.

В заявлении лидеров 27 стран ЕС говорится, что они надеются, что Великобритания останется тесным партнером Евросоюза в будущем, и что они "ожидают предложений Соединенного Королевства по этому вопросу".

"Любое соглашение, заключенное с Соединенным Королевством должно быть основано на балансе прав и обязательств. Доступ к общему рынку требует принятия всех остальных свобод (свободы передвижения людей, товаров, капитала и услуг).

Министр финансов Франции Мишель Сапен сказал, что после того, как Великобритания представит свои предложения, на повестке дня будет "все". "Мы обсудим все эти вопросы, в надежде достичь соглашения", - сказал он.

Но Великобритания окажется в новом положении. "Мы начнем с нуля", - сказал министр.

27 лидеров стран ЕС дали ясно понять, что Евросоюз должен перегруппироваться, объединить силы и пересмотреть стратегию.

Все лидеры также дали ясно понять, что невозможно пользоваться выгодой от доступа к единому европейскому рынку, игнорируя его правила, в том числе и принцип свободы передвижения.

"Брексит" представляет собой кризис для ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала: "у нас нет иллюзий - это качественно другая задача", по сравнению с предыдущими кризисами.

Все европейские лидеры также опасаются, что экономическая нестабильность в Великобритании может распространиться и на континент. Премьер-министр Италии покинул саммит, сказав: "Британцы сделали свой выбор. К сожалению, в конце концов, от этого пострадают они, а не Европа".

Ангела Меркель также подчеркнула, что никаких переговоров с Великобританией не будет до тех пор, пока та не задействует 50-ю статью. "Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - добавила она.

Тем временем, первый министр Шотландии Никола Стерджен провела переговоры в Брюсселе с представителями ЕС, в том числе и с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Шотландские избиратели проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Стерджен сказала, что лидеры ЕС отнеслись к ее словам с пониманием, и добавила, что если существует возможность для того, чтобы Шотландия осталась в составе ЕС, то она ее найдет.

Ранее Юнкер сказал, что Шотландия заслужила право на то, чтобы ее голос был услышан, но добавил, что ЕС не хочет вмешиваться во внутренние дела Великобритании.

Президент Франции и премьер-министр Испании уже сказали, что выступают против возможных переговоров между Брюсселем и Шотландией по вопросу о членстве этой страны в ЕС.