The Daily Beast: Кремль поддерживает хулиганство футбольных фанатов во Франции

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Кремль поддерживает драку футбольных хулиганов во Франции", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Футбол можно назвать "красивой игрой", но когда одержимые насилием хулиганы начинают буянить, это выглядит отвратительно.

Франция изо всех сил пытается достойно принять третье по величине спортивное событие в мире, европейский футбольный чемпионат. Пока в худших инцидентах участвовали только российские "фанаты", которые приехали с готовностью и стремлением к дракам.

Масштабы насилия на стадионе в Марселе в субботу, после матча России и Англии, были такими, что УЕФА, руководящий орган футбольного ассоциации, оштрафовала Россию на 150 000 евро ($ 169 000) и пригрозила вовсе вышвырнуть ее из чемпионата, если подобные беспорядки повторятся на стадионе. А вне стадиона? Не совсем понятно.

И, разумеется, после того, как в среду Россия проиграла Словакии в северном французском городе Лилль, на стадионе не было никакого насилия. Его перенесли на улицы в центре города.

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Французские полицейские и без того находятся под огромным давлением из-за рабочих протестов, которые перерастают в насилие; угроза терроризма растет с каждым часом. В понедельник, убийца, служивший так называемому "Исламскому государству", убил полицейского и его жену на глазах их 3-летнего сына.

Посреди этого почти идеального шторма угроз безопасности, французская полиция вовсе не намерена любезничать с хулиганами. Сейчас она сосредоточила свое внимание на русских. И можно было бы подумать, что Москва поймет. Но нет.

Выступая в Госдуме в среду, министр иностранных дел Сергей Лавров объявил официальную позицию Москвы: Кремль поддерживает футбольных болельщиков. Лавров винил английских фанатов в "возмутительном" поведении, в оскорблении российского флага, а также в неуважении к российским чиновникам во время боя в Марселе.

Еще большее раздражение Лаврова вызвал тот факт, что во вторник французская полиция остановила автобус с российскими болельщиками и обыскала их. Полиция задержала водителя автобуса и 43 пассажира. И хотя всех задержанных отпустили в среду утром, Кремль был в ярости.

Российские власти настаивали на том, что болельщики в автобусе были "официальной группой", и что они не имели ничего общего с ожесточенными столкновениями в Марселе.

"Нам сказали, что все болельщики в автобусе будут депортированы. Французская полиция угрожала применить силу", - сообщил ТАСС во вторник Александр Шпрыгин, пресс-секретарь Всероссийского объединения болельщиков. Лавров назвал действия французской полиции "неприемлемыми".

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Между тем, в результате нападения российских хулиганов, 51-летний английский болельщик находился в критическом состоянии. Многим рядовым россиянам стыдно за своих соотечественников, создающих проблемы в Европе.

В отличие от министра иностранных дел Лаврова, 61% читателей издания "Газета.ру" не одобряют насилия футбольных фанатов. Осуждают его и некоторые чиновники. Перед выступлением Лаврова в Государственной Думе, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия российских хулиганов "возмутительными" и "абсолютно неприемлемыми". Он добавил, что не все его коллеги согласны с таким мнением.

Даже несмотря на то, что они не видели столкновений во Франции, большинство россиян могут себе представить людей, участвующих в них: мускулистые, часто пропадающие в тренажерном зале и мечтающие о "реальной драке" с реальными английскими футбольными болельщиками.

Почему для нападения они выбрали английских фанатов? Для хулиганов, массовые беспорядки – гораздо более важный спорт, чем футбол, и у британцев, похоже, вот-вот отнимут титул чемпионов.

"Многие из них мечтали избить британцев возле Старого порта в Марселе", - сказал футбольный болельщик, который попросил The Daily Beast называть его Александром. "Вот почему все эти парни из "Веселых ребят", "Lets", "Music Hall" и других фан-клубов приехали во Францию, они принадлежат к очень небольшим и очень неформальным клубам дерущихся болельщиков, и они считают английских фанатов образцом для подражания в таком виде хулиганства".

Действительно, в Лилле в среду вечером, британцы возглавили бесчинства, которые отправили 16 человек в больницу и привели к 36 арестам. В небольшом городе Ланс, где Англия будет играть с Уэльсом, уровень напряженности остается высоким. Есть сообщения о том, что на матч Германии и Польши, который будет проходить на Стад де Франс на окраине Парижа, едут 300 немецких хулиганов.

Российские участники драки в Марселе приехали из Орла, Калуги, Москвы и Санкт-Петербурга, и у них были те же хулиганские намерения, которыми уже давно "славятся" английские болельщики, сказал Александр.

"Большинство из них не знает никакого другого способа, чтобы выпустить пар, кроме драки, и число людей в этом сообществе стремительно растет", - добавил он.

Британские хулиганы известны своей любовью к выпивке, а русские – к тренировкам, в буквальном смысле. "Сейчас многие люди занимаются боксом или смешанными единоборствами. Российские хулиганы часто ведут очень здоровый образ жизни, отказываются от алкоголя, который раньше был частью субкультуры", - сказал ВВС журналист Андрей Малосолов, соучредитель Всероссийского объединения болельщиков.

Действительно, российские хулиганы во Франции (по некоторым подсчетам, 150 человек) настолько мускулистые, что британская пресса предположила, будто их внедрили силы безопасности, как "маленьких зеленых человечков", которые помогли захватить Крым у Украины в 2014 году.

"Каждый российский фан-клуб насчитывает около 1000 сильных парней, готовых драться в любое время, а иногда их используют для тайных политических целей, но не в этот раз", - сказал The Daily Beast депутат Госдумы Дмитрий Гудков. "Я не верю, что российские власти отправили этих хулиганов драться с английскими фанатами. На этот раз, клубы действовали спонтанно".

В британском парламенте, министр внутренних дел Тереза ​​Мэй сказала, что российские власти должны позаботиться о том, чтобы события уик-энда не повторились. Она также добавила, что российские хулиганы "несут ответственность за подстрекательство масштабного насилия".

Московские чиновники разделились во мнениях по поводу скандала. Некоторым было стыдно за российских хулиганов, "обученных драться", заявил французский прокурор в Марселе. Другие оправдывали насилие, и, казалось, почти наслаждались им. "Английские болельщики осквернили российский флаг! Если бы я это увидел, я бы тоже не смог сдержаться", - сказал The Daily Beast депутат Госдумы Вадим Деньгин.

Похоже, назревает кризис. В среду МИД России вызвал посла Франции в Москве для выговора. "Дальнейшее разжигание антироссийских настроений ... может существенно ухудшить российско-французские отношения", - заявили в министерстве.

Тем временем, члены Государственной Думы Российской Федерации заявили, что футбольный скандал был "политически мотивированным", сфабрикованным Западом, чтобы скомпрометировать и дискредитировать Россию перед Чемпионатом мира, который она примет в 2018 году. Кремль считает чемпионат чрезвычайно важным событием. На организацию мероприятия Россия планирует выделить 540 миллиардов рублей ($ 8,274 млрд). В рамках подготовки к следующему чемпионату мира, одиннадцать городов России подготовили объекты, построили гостиницы, отремонтировали дороги и другие объекты инфраструктуры.

Беспокоится ли Кремль о том, что футбольные фанаты портят репутацию страны? Возможно, для этого уже слишком поздно.

"Сейчас ничто не может еще больше испортить репутацию Кремля. Она серьезно пострадала задолго до столкновений во Франции", - сказал Гудков The Daily Beast. Он также добавил хитрую ремарку о российской агрессии другого рода – захвате и аннексии Крыма: "В России можно успешно реализовать 10 потрясающих проектов, а затем одна аннексия или драка хулиганов в Европе может все разрушить".