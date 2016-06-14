Die Welt: Орландо стал началом серии нападений

Об этом пишет Мартина Майстер в статье "Орландо стал началом серии нападений", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Нападение на французского полицейского и его жену в парижском пригороде Манявиль вызвало много вопросов. Преступник был один или у него были помощники? Если он одиночка, то тогда напрашивается вопрос о том, как в будущем можно будет эффективно отслеживать таких "одиноких волков".

Власти и СМИ должны подумать о том, как помешать насильственным злоумышленникам и преступникам с психическими расстройствами связывать свои злодеяния с терроризмом и, тем самым, обеспечивать им масштабную огласку. Ведь они часто ссылаются на террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ).

О преступнике Ларосси Аббалла до сих пор известно немного. 25-летний парень родом из Ле-Мюро, проблемного пригорода, он проживал в Мант-ла-Жоли, отдаленном пригороде Парижа, примерно в 60 км к северо-западу от столицы.

Само место преступления, Манявиль, где он подстерегал свою жертву, в свою очередь, является пригородом Мант-ла-Жоли с населением 45 000 жителей. Можно предположить, что он знал полицейского и его жену, или, по крайней мере, получил информацию о паре.

Полицейский пытался бежать и молил о помощи

Когда примерно в 20:30 вечера, Жан-Батист С. пришел домой, Аббалла спрятался за воротами дома своей жертвы в Манявиле. 42-летний полицейский был в гражданской одежде. Затем преступник предположительно набросился на полицейского с ножом. Свидетели утверждают, что видели, как Жан-Батист пытался бежать. Говорят, при этом он молил о помощи и просил вызвать полицию. Но преступник настиг его на дороге перед домом и ударил ножом, выкрикнув "Аллаху акбар".

Аббалла, должно быть, силой проник в дом полицейского, где убил его жену, Джессику С. Очевидно, он перерезал горло 36-летней женщине, работавшей секретарем в Комиссариате Мант-ла-Жоли.

Когда специальные подразделения прибыли на место преступления, злоумышленник отказался от всех предложений вести переговоры. В кругах следователей говорят, что он хотел поговорить о религии. Через две минуты после полуночи была дана команда штурмовать дом. Преступник был убит.

Трехлетнего сына пары удалось спасти. Говорят, он "в состоянии шока", но физически не травмирован. Маленького мальчика немедленно доставили в детскую больницу Неккер в Париже.

По-видимому, трехлетний ребенок находился за диваном

Французский журналист и эксперт по джихадизму, Дэвид Томсон, у которого есть источники в командовании полиции специального назначения, в Твиттере сообщил о том, что именно сказал преступник после убийства обоих родителей. Трехлетний Матье, видимо, находился позади него за диваном, когда Аббалла сказал: "Я еще не знаю, что с ним сделаю".

Также убийца, вероятно, частично снимал свое нападение и разместил фотографии своих жертв на странице в Facebook, утверждает Томсон. Он также сообщил, что преступник призывал к осуществлению дальнейших нападений, он выкрикивал, что необходимо убивать сотрудников полиции, тюремных надзирателей, журналистов, рэп-музыкантов. По словам Томсона, он назвал множество имен.

"Орландо стал началом серии нападений", - сказал эксперт по исламизм Матье Гидер во вторник утром в интервью радиостанции "France Info". Гидер напомнил, что незадолго до начала Рамадана, который начался в понедельник, представитель террористической организации ИГ "призвал всех солдат халифата и всех, кто его поддерживает, совершать теракты, прежде всего, в трех странах: США, Франции и Великобритании".

Гидер завершил интервью мрачным прогнозом. "Поскольку мы хорошо знаем джихадистские группировки и методы их работы, нам, к сожалению, приходится ожидать худшего".

В 2013 году Аббалла уже был осужден

Аббалла ранее судили за принадлежность к ответвлению франко-пакистанской группы джихадистов. В 2013 году он был приговорен к трем годам лишения свободы, из которых шесть месяцев были заменены условным сроком. Согласно обвинению, он собирался подготовить теракты с группой из семи других подозреваемых.

Во вторник пресс-секретарь правительства Стефан Ле Фолль сказал RTL: "Это преступление было совершено тем, кого задерживали за вербовку других". Но Ле Фолль сказал, что сейчас сложно делать выводы.

Бывший судья Марк Тревидик сообщил газете "Le Figaro": "Я тогда допрашивал джихадиста Ларосси и вел расследование. Тогда, кроме плохого обращения и регулярных пробежек для поддержания формы, нам нечего было ему предъявить, ничего, что могло бы иметь правовые последствия".

Тревидик говорит, что двое из шести мужчин ездили в Пакистан. Аббалла оставался во Франции. Остальные в Лахоре должны были встретиться с одним из командиров Аль-Каиды, индийцем, но были задержаны спустя короткое время после прибытия и экстрадированы во Францию, вспоминает Тревидик.

Доказательства связи с ИГ до сих пор отсутствуют

Он говорит, что "подобный тип, как у преступника, часто встречается среди исламистов: непредсказуемая, скрытная личность". Во Франции он не делал ставку на военную подготовку, а готовился к джихаду психологически, говорит Тревидик.

Через новостное агентство Amaq ИГ сообщило о том, что преступник был бойцом террористической организации. Но до сих пор нет никаких доказательств связи с террористами, которые также взяли на себя ответственность за нападение на ночной клуб в американском штате Флорида в ночь на воскресенье.

С начала года антитеррористическими подразделениями было арестовано более 100 человек, заявил министр внутренних дел Бернар Казнёв после кризисной встречи во вторник утром. Президент Франсуа Олланд ясно дал понять, что речь идет о "террористическом акте".