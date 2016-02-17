Роскомнадзор собрался контролировать онлайн-игры

По его словам, онлайн-игры - это информационная продукция, влияющая на мировоззрение россиян, поэтому этот вопрос важный - "государственного уровня".

"Во-первых, они приглашают игрока в определенный интерактивный мир, где он а) потребляет информацию, б) начинает примерять на себя ролевую модель. Мы знаем из СМИ достаточное количество историй о трагедиях, к которым привела игромания. Поэтому вопрос важный, государственного уровня", - заявил Жаров в интервью RG.RU.

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По его словам, к играм нужен "особый подход".

"Во-первых, сайты, которые являются интерактивными площадками для игроков, пару-тройку раз попадали в реестр запрещенной информации, потому что там содержалась противоправная информация, чаще всего пропаганда суицида. Информация в итоге удалялась, но для этого требовалось немало усилий с нашей стороны. Связаться с администрацией игровых ресурсов бывает очень сложно. Иногда срабатывает придание ситуации публичного статуса - тогда через активность самих пользователей информация о возможной блокировке доходит до администрации ресурса, и наши требования исполняются", - рассказал глава Роскомнадзора.

"В Париже террористы организовывали свои коммуникации не только посредством шифрованных мессенджеров, но и, насколько я знаю, через PlayStation4, где невозможно определить: относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки. Роскомнадзор взаимодействует с экспертами Фонда развития Интернета, Санкт-Петербургского государственного университета и других организаций, чтобы разработать подходы к регулированию этого вопроса. Но мы делаем это очень аккуратно и деликатно и конкретику пока не готовы озвучивать", - заявил Жаров.