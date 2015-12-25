Роскомнадзор запустил систему контроля за интернет-СМИ

Сейчас система работает в тестовом режиме, но до конца 2016 года проект будет полностью завершен и заработает во всей стране.

Об этом «Известиям» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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"Аналитическое ядро — в Главном радиочастотном центре. К концу 2016 года проект будет полностью завершен. Информация на сегодняшний день идет из 19 регионов, — рассказывает Жаров. — Количество выявленных нарушений увеличилось минимум вдвое. Мы стараемся не наказывать, поскольку эта система новая. Мы призываем устранять нарушения, и я думаю, это приведет к улучшению качества всех СМИ на всей территории РФ".

Сегодня в РФ деятельность редакций и журналистов регламентируется законом «О СМИ», где в ст. 4 есть перечисление запрещенной к публикации информации.

СМИ должны не допускать материалов, содержащих «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань».

Кроме того, запрещено распространять информацию «о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ».