Об этом говорится в редакционной статье «Взгляд The Guardian на ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию: дела идут не очень хорошо», опубликованной на сайте газеты.

Президент России Владимир Путин большую часть своего обращения в четверг посвятил угрозам и обвинениям. По его словам, Турция будет долго сожалеть о сбитом на сирийско-турецкой границе российским Су-24. Также президент РФ обвинил страну в продаже нефти ИГИЛ. Он заявил, что инцидент не будет исчерпан запретом турецких помидоров - в будущем Турцию ждут гораздо более серьезные последствия.

Это любопытное утверждение для лидера, который после аннексии Крыма, вторжения в Украину и вмешательства в Сирии уже удивил и встревожил своей смелой и своенравной политикой весь мир. Но чего не хватало во время его выступления, так это большого экрана, на который бы транслировалось, как несколько слушателей дремали в зале Кремля. Нет сомнений в том, что Путин стремился получить националистическую реакцию на его обличительную речь против Турции, и, он ее, несомненно, получит. Но если в России есть граждане, которые хотели бы аргументированного отчета о том, насколько хорошо проходят украинская и сирийская кампании Москвы, то в четверг они этого не услышали.

Основная причина в том, что затраты на обе [инициативы] до сих пор перевешивают любые достижения. С тех пор, как в конце прошлого месяца крымские татары и их украинские союзники взорвали линии электропередач, снабжавшие полуостров, Крым в темноте. Один из их лидеров "общественной блокады" предположил, что опоры повалил ветер.

Путин недавно открыл "энергетический мост" - подводный кабель, по которому должен поступать определенный объем электричества. Но полное восстановление поставок электроэнергии займет гораздо больше времени. Крымский "блекаут" ухудшил и без того непростые отношения с Киевом. А также усложнил российские требования по внесению изменений в соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, которое должно вступить в силу в январе.

Если никакого прорыва не произойдет, российские торговые санкции против Украины будут расширены. И все это на фоне двухстороннего провала договоренностей по прекращению огня, отводу войск, тяжелого вооружения, и создания контролируемой международными организациями зоны безопасности вдоль украинско-российской границы. Это общее ухудшение отношений – проблема не только для Европы, но и для России. Москва считает своих местных марионеток требовательными и сложно поддающимися контролю, поэтому она вернулась к той идее, что влияние в Киеве важнее, чем захват территории на востоке (Донбассе, - ред.), и хочет с помощью определенного сотрудничества в Сирии выторговать сделки по Украине и санкциям ЕС. Возможно это или нет, но усугубление торговой войны, или, что еще хуже, возвращение к активным боевым действиям вряд ли поможет продвижению такой перспективы.

В Сирии вмешательство России, безусловно, помогла президенту Асаду остаться у власти тогда, когда режим и его иранские покровители рисковали быть свергнутыми навсегда. Но нельзя сказать, что это изменило их судьбы. Первое крупное наступление сирийских войск при поддержке российской авиации было жестоко остановлено повстанцами, вооруженными противотанковыми ракетами, которые поставляют сторонники стран Персидского залива. Как и Соединенные Штаты, Россия осознала, что военно-воздушные силы – это не волшебное средство. Дипломатия не менее сложна: российская разведка вместе с Ираном и Ираком представляют очень хрупкий союз, который может легко рухнуть, в частности, из-за вопроса о будущем президента Асада. Иранцы подозревают, что Россия может быть готова на каком-то этапе свергнуть сирийского лидера.

Из столкновения с Турцией Путин может извлечь такой урок: дружба, которая выстраивалась годами, может рухнуть в один день. Российско-турецкие отношения постепенно улучшались с 1992 года, благодаря бывшему президенту Дмитрию Медведеву, который присутствовал на выступлении Путина в четверг. Бомбардировка "этнических родственников" Турции была не самым разумным ходом, что бы мы не думали о турецкой реакции. Цель России заключалась в трансформации сирийской ситуации. Вместо этого, она просто добавила свои промахи к промахам других.

Многие россияне считают, что действия в Сирии также обернулись трагедией для их соотечественников, в частности, когда был сбит самолет с отдыхающими на борту. Так или иначе, такое шокирующее событие рассматривается как доказательство того, что у интервенции за границей есть своя цена, это мнение следует учитывать, прежде чем что-либо предпринимать, как это сделали британцы во время своей дискуссии об авиаударах в Сирии. Такого обсуждения в России не было. Все еще возможно, что и в Украине, и в Сирии, Россия может все закончить, внеся свой вклад в решение конфликта. Западные страны несут свою долю вины за эти огромные беды, но, если мы действительно хотим найти решение, нам нужна более сдержанная и менее воинственная Россия.