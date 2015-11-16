Путин не заметил, что он "изгой" на саммитах G20 в Турции и Австралии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал по итогам саммита G20 в Анталье.

В частности, об этом он заявил, реагируя на высказывание, что в прошлом году в Австралии Путин, по мнению многих экспертов, был изгоем на саммите «двадцатки», а на нынешнем саммите в Турции стал «игроком» из-за Сирии.

«В прошлом году я уже говорил об этом. Австралийские коллеги создали очень хорошие условия для работы, все было очень корректно, без всяких проблем. Ну, хотелось просто так преподнести, видимо, общественности, как вы сейчас сказали, что Россия как-то изолирована. Нет, ничего подобного не было», - утверждает Путин.

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«И что касается того факта, что я чуть пораньше уехал, могу вам открыть секрет, я, по-моему, уже об этом говорил: я сделал это по техническим соображениям, чтобы не стоять в очереди на отлет, вот и всё. Нужно было лететь до Москвы 14 часов, что ли. Поэтому мне нужно было просто сесть первым в самолет. Я знаю, как протокольные службы расписывают отлет, нужно было три часа ждать, чтобы пораньше уехать, вот и всё», - заявил он.

«Никаких не было проблем ни тогда, ни сейчас, хотя, конечно, отношения были более напряженные, чем сегодня. Это, конечно, чувствуется, это правда. Но жизнь идет вперед, все меняется: возникают и новые проблемы, и новые угрозы, новые вызовы, которые трудно решать в одиночку кому бы то ни было. Нужно объединять усилия», - сказал Путин.

Он заявил, что РФ никогда не отказывалась от добрых отношений с партнерами ни на Востоке, ни на Западе.

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«И те односторонние меры, ограничивающие наше взаимодействие по различным направлениям, были инициированы не нами, а нашими партнерами. Если сейчас наши партнеры считают, что настало время как‑то менять наши отношения, то мы будем это приветствовать, мы никогда не отказывались от совместной работы и двери не закрывали», - сказал Путин.

По его мнению, на экспертном уровне, на уровне обсуждения проблем, есть явная заинтересованность в том, чтобы возобновить работу по очень многим направлениям, включая и экономику, и политику, и сферы безопасности.