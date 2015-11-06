The Guardian: Иран отправляет афганских беженцев в Сирию сражаться и умирать за Асада

Об этом пишет Саид Камали Деган в своей статье «Иран отправляет афганских беженцев в Сирию сражаться и умирать за Асада», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Иран нанимает афганских беженцев для отправки на войну в Сирии, обещая ежемесячную зарплату и вид на жительство в обмен на участие в том, что, как он утверждает, является священной миссией для спасения святыни шиитов в Дамаске.

Военное подразделение Fatemioun, которое состоит из афганских беженцев, проживающих в Иране и Сирии, в настоящее время является вторым по величине – после ливанских боевиков Хезболлы – иностранным воинским контингентом, который ведет боевые действия в поддержку президента Сирии Башара Асада.

В мае подконтрольные государству иранские новостные агентства сообщили, что по крайней мере 200 членов Fatemioun были убиты в Сирии с начала войны. Сколько еще человек погибло, неизвестно.

Иран всегда утверждал, что задействован в Сирии в качестве советника и отправляет старший командный состав для планирования и контроля операций, но привлечение афганцев показывает, что он использует другие методы.

Набор происходит ежедневно в Мешхеде и Куме - двух иранских городах с наибольшим количеством афганских беженцев. Мешхед, второй по численности населения город в Иране, находится всего в трех часах езды от границы с Афганистаном.

В The Guardian узнали, что Иран также принимает афганцев в возрасте до 18 лет при условии, что у них есть письменное разрешение родителей. По меньшей мере, один 16-летний афганский беженец, проживающий в Иране, был убит в Сирии этой осенью. Растущее количество похорон в Иране служит доказательством более активного его участия в сирийском конфликте после российских авиаударов.

Погибших в Сирии в Иране называют «защитниками святыни». Мечеть Abolfazli в восточном районе Мешхеда Гольшехр – расположена в самом центре бедного района, где проживает большинство афганцев в городе – это место, где беженцы, как правило, молодые люди, ежедневно регистрируются, чтобы воевать за Иран в Сирии.

В этом году осенним утром возле тусклой мечети без купола и минарета, которые обычно украшают наиболее роскошные религиозные сооружения страны, в очереди стояли около 50 афганцев, чтобы внести свое имя в список. Требования просты: заинтересованные должны доказать, что они афганцы, а неженатые или несовершеннолетние должны предъявить согласие родителей.

«Это просто эксплуатация уязвимых людей», - считает Муджтаба Джалали, 24-летний афганский беженец иранского происхождения из Мешхеда, который недавно бежал в Европу. Джалали, профессиональный фотограф, посетил в своем городе по меньшей мере 10 похорон афганцев, которые погибли в Сирии. The Guardian публикует его фотографии впервые, некоторые из них раскрывают личности погибших членов подразделения Fatemioun.

Хотя Джалали родился в Иране, он не сумел сохранить иранское гражданство, как и остальные афганские дети, рожденные там. Такие люди, как Джалали, сталкиваются с огромными трудностями, когда хотят продолжить образование, завести банковские счета, получить документы, чтобы покинуть страну, или разрешение на работу в Иране.

«Это война, которую Иран ведет за счет других», - говорит Джалали. «Именно афганские беженцы в Иране расплачиваются за то, что Тегеран поддерживает Асада, им лгут о реальных мотивах. Это не религия, это политика. Вместо того, чтобы защищать своих беженцев, Иран использует их».

По словам Джалали, большинство афганцев в Иране, также шиитов, едут в Сирию не для того, чтобы рисковать своей жизнью из-за религиозных убеждений, а из-за финансовых выгод и стабильности, которые их участие принесет им и их семьям. Почти 1 миллион афганцев зарегистрировались в Иране как беженцы, но страна, как полагают, приняла на 2 миллиона больше людей, которые живут нелегально.

Важная роль подразделения Fatemioun была подчеркнута на этой неделе, когда появилась аудиозапись Хассема Сулеймани, иранского командира сил «Кудс», внешнего ответвления Иранской революционной гвардии, с личными воспоминаниями, в которых он хвалит участие афганцев.

В аудиозаписи Сулеймани говорит о недавно убитом иранском солдате по имени Мустафа Садржаде, который выдавал себя за афганца по имени Сейед Ибрагим, чтобы принимать участие в сирийской войне. По сообщениям, он был убит в Сирии на прошлой неделе.

«В Дейр-аль-Адас [деревне на юге Сирии], по рации я услышал кого-то с сильным тегеранским акцентом», - говорит Сулеймани, согласно расшифровке аудиозаписи, опубликованной местными агентствами. «На следующий день они указали мне на него и сказали, что это тот самый парень. Мы не приняли его, поэтому он ушел в Мешхед и зарегистрировался как гражданин Афганистана, чтобы присоединиться к Fatemioun.

Fatemioun создали в Иране после того, как начался конфликт в Сирии в 2011 году, при помощи афганских беженцев, которые ранее сотрудничали с Ираном, в частности, до вторжения США в 2001 году. Хотя неясно, сколько людей в нем состоит, в этом году его повысили от группы до военного подразделения, которое, как предполагается, насчитывает от 10 000 до 12 000 членов. Иранские информационные агентства сообщили, что их командир, Реза Кавари был убит в Сирии в прошлом месяце, и неясно, кто его заменил.

Многие старшие офицеры Иранской революционной гвардии также были убиты в Сирии в последние недели, что показывает, насколько далеко Иран готов зайти, чтобы сохранить свое стратегическое влияние в стране. В октябре Хоссейн Хамедани, которого называют элитой и исключительным командиром Иранской гвардии, был убит в окрестностях Алеппо.

По словам Морада Вейси, опытного эксперта по иранскому военному мастерству, в Сирии Иран задействовал некоторых из своих самых опытных командиров. Недавние смерти показывают, что иранские командиры действуют непосредственно на полях сражений, хотя, в основном, в принудительном порядке.

«Участие афганцев существенно помогло Ирану, и теперь они оказывают Ирану большую поддержку, чем любая другая группа, за исключением Хезболлы», - сказал Вейси The Guardian. Афганцы задействованы для боевых задач, хотя некоторые из них выступают советниками.

Джалали разрешили сфотографировать похороны в Мешхеде, потому что он был членом одобренной государством ассоциации фотографов. Во время одной из таких фотосессий в Мешхеде он был арестован, его камеру конфисковали. Тогда он бежал из Ирана и ищет убежища в Нидерландах.

«Я слышал каждый день, что многие афганские беженцы намерены воевать за Иран и Башара аль-Асада в Сирии, и это было для меня сложным вопросом. Почему они туда шли?», - вспоминает он. «Каждую неделю, я видел примерно 10-15 молодых людей, которых возвращали в Мешхед для захоронения. Иранские власти злоупотребляют словом «мученик», как им угодно. Как-то афганский беженец, который воевал в Сирии за Иран, мой друг, сказал мне: Морги Тегерана полны трупов людей, убитых в Сирии»