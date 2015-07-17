Die Presse: Почему Китай не доверяет своим собственным данным

Об этом пишет Карл Гаульхофер в своей статье «Почему Китай не доверяет своим собственным данным», опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Давно ходят слухи: показателям роста из Пекина не следует доверять. Речь идет о произволе и манипуляциях. Но никогда еще сомнения не были такими громкими, как сейчас. После краха фондового рынка на прошлой неделе, цены на акции в Шанхае и Шэньчжэне несколько восстановились – прежде всего, из-за жестких государственных принудительных мер. Но в тот самый день, когда статистическое бюро объявило о неожиданно высоком росте во втором квартале, они снова упали на четыре процента. В социальных сетях, китайцы шутят о поддельных данных. Что стоит за распространившимся недоверием?

1. Что делает официальные цифры такими подозрительными?

План руководства на этот год: рост 7 процентов. За первый квартал национальное статистическое бюро объявило достигнутое значение: 7,0 процентов. А теперь за второй квартал: 7,0 процента. Такая точность подозрительна – тем более что многие независимые данные, например, из автомобильной промышленности, ясно показывают, что показатели снизились.

2. Являются ли статистики Китая менее надежными, чем в других странах?

Орган подвержен влиянию режима. Методология не очень прозрачная. Подозрителен также темп: уже через две недели после окончания квартала предоставлены цифры. В относительно крошечном Гонконге это занимает шесть, а в США – восемь недель. У провинциальных политиков есть серьезные стимулы, чтобы объявлять положительные данные: их повышают, если рост их региона совпадает с планом.

3. Являются ли показатели полностью сфальсифицированными, и можно ли их использовать?

Нет. С тех пор, как развитие Китая влияет на глобальную экономику, многие критические аналитики сосредоточены на результатах. Бюро также сотрудничает с Международным валютным фондом (МВФ) и ООН для улучшения качества. Однако, может быть, что статистики используют лазейки, чтобы сгладить временные ряды и, таким образом, имитировать гармоничное развитие.

4. На что могут повлиять статистики?

Они собирают номинальные показатели, которые отражают также рост или падение цен. Отсюда вычисляют реальный рост. Для этого в Пекине используется не только индекс потребительских цен, но также цен производителя и цен на недвижимость. В первом квартале экономика выросла номинально только на 5,8 процента. Потребительские цены выросли на один процент. Таким образом, реальный показатель роста должен быть ниже. Вместо этого, статистики повысили значение до 7 процентов – потому что цены якобы упали в общей сложности. Результат, который вызвал серьезные сомнения. Другие уловки менее видимы для наблюдателей. Ясно, что база данных небольшая, поставку осуществляют лишь несколько тысяч компаний, остальных оценивают – что дает пространство для действий.

5. Что произойдет, если мировой экономический двигатель Китай даст сбой?

Для Ручира Шарма ответ ясен: тогда грозит кризис. Главный аналитик по развивающимся рынкам в Morgan Stanley подсчитал для Bloomberg: Если темпы Китая продолжат снижаться, то они снизятся и по всему миру примерно на два процента - порог, за которым можно говорить о глобальной рецессии. За последние 50 лет это случалось девять раз. Это всегда было в США, которые тянули за собой остальной мир. Сейчас впервые это может быть Китай. МВФ считает вторую по величине экономическую державу ответственной за четверть мирового роста, а Morgan Stanley – даже за 38 процентов.

6. Насколько опасен медленный рост для Китая?

С экономической точки зрения, вовсе не опасен. Двузначные темпы роста не могут долго сохраняться. Потому что процент роста каждый раз должен подниматься до быстро растущих объемов. Так, в процентном соотношении китайская экономика растет гораздо менее динамично, чем в 2006 году. Но в абсолютном выражении, рост в предыдущем году был значительно выше, чем тогда: на 244 миллиарда долларов. Кроме того, руководство знает, что они больше не смогут полагаться на успешную модель «глобального станка». Потому что благосостояние поднимает заработную плату. Фабрики с простым ценообразованием перемещаются, например, во Вьетнам. Поэтому, они стремятся к увеличению потребления и более инновационным продуктам. Эта реформа стоит роста, но делает развитие более устойчивым.

7. Почему Пекин по-прежнему опасается провала?

Диктаторский режим имеет только одно оправдание: в экономическом плане он неуклонно идет вверх для всех граждан. За это они принимают в расчет политическую несвободу – и больший разрыв между богатыми и бедными, это известно из сильных периодов роста (как промышленная революция) в истории. При постоянно слабом росте, все больше и больше людей остаются позади. Риск социальных беспорядков растет, что, следовательно, угрожает политической системе. Вот почему для партии так важно, чтобы китайцы верили ее обещаниям роста – но это доверие сейчас начинает рушиться.