Суд отпустил информатора WikiLeaks, пытавшуюся покончить с собой

При этом суд не отменил для нее штраф в размере 256 тысяч долларов.

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая находилась под стражей за отказ давать показания по делу организации и ее основателя Джулиана Ассанжа, освободили из-под стражи.

Читайте такжеСША подали официальный запрос на экстрадицию АссанжаОб этом сообщает The New York Times со ссылкой на судебное постановление.

Окружной суд восточного округа штата Вирджиния пришел к выводу, что необходимости в показаниях Мэннинг больше нет. При этом суд не отменил штраф в размере 256 тысяч долларов за отказ от дачи показаний.

Накануне адвокаты Мэннинг сообщили, что она попыталась совершить самоубийство в следственном изоляторе, после чего ее госпитализировали.

Известно, что в апреле 2010 года Брэдли Мэннинг, позднее сменивший пол, передал тысячи секретных документов о боевых действиях в Ираке и Афганистане проекту WikiLeaks. Мэннинг служил в Ираке и имел доступ к этим данным. Через месяц его арестовали, а в 2013-м приговорили к 35 годам лишения свободы за государственную измену. На следующий день после оглашения приговора Мэннинг заявил, что всегда считал себя женщиной.

В 2015 году суд разрешил Мэннинг пройти курс гормональной терапии по смене пола, вскоре признав женщиной. В мае 2017-го Мэннинг вышла на свободу по указу президента США Барака Обамы, который он подписал перед уходом с поста.

В марте 2019-го Мэннинг заключили под стражу за отказ от дачи показаний по делу WikiLeaks. В мае она вышла на свободу, но уже через неделю Мэннинг снова арестовали.

Ранее УНИАН сообщал, что основателю WikiLeaks обещали помилование в США за отрицание вмешательства России в выборы.