Politico: Основателю WikiLeaks обещали помилование в США за отрицание вмешательства России в выборы

В Белом доме отрицают утверждение адвокатов Ассанжа, называя их «ложью демократов».

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж собирается во время слушания о его экстрадиции заявить, что администрация Дональда Трампа предлагала ему помилования. За это он должен будет сказать, что Россия не причастна к похищению и публикации электронных писем Демократической партии во время предвыборной кампании в 2016 году.

Об этом пишет Politico со ссылкой на адвоката Ассанжа. Основателя WikiLeaks сейчас удерживают в британской тюрьме, пока суд рассматривает решение о его экстрадиции в США, где его обвиняют в шпионаже. Полное судебное слушание должно начаться на следующей неделе. Во время предварительных слушаний в Лондоне адвокат Эдвард Фицджеральд сказал, что теперь уже бывший конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер навещал Ассанжа в посольстве Эквадора в ноябре 2017 года.

Фицжеральд процитировал воспоминания другого адвоката основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон, которая сказала: «Рорабахер собирается встретиться с Ассанжем и сказать по распоряжению президента, что ему предлагают помилование или другой выход на свободу, если он скажет, что Россия не причастна к истокам данных Демократической партии».

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В ответ на утверждения адвокатов пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам сказала: «Это абсолютная неправда». По ее словам, Трамп «едва знаком с Даной Рорабахером и знает только, что он бывший конгрессмен».

«Он никогда не говорил с ним на эту тему или на любую другую. Это полная фабрикация и ложь. Это, наверное, очередной бесконечный обман и полная ложь от демократов», - сказала Гришам.