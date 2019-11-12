Европейские «ценности» массово убивают молодых россиян

Серия ужасных убийств на почве духовности потрясла Россию. Не сходит с первых полос зловещий витязь Шамсутдинов, расстрелявший из православного автомата 8 будущих освободителей Донбасса, пугает тюремных девок выдающийся доцент СПбГУ Олег Соколов, разложивший по разным корзинам свою половую аспирантку Анастасию, дабы снести ея в реку Мойку, и все это - две стороны одной европейской заразы.

Что делает русского человека русским человеком? Неукоснительное соблюдение половых традиций, прямо запрещающих использовать очко товарища даже в нетрадиционных условиях гибридной войны, и крепкая любовь к Путину. Отход от этих незыблемых заповедей рано или поздно влечет за собой разрушение внутренней скрепы и насильственную кончину. Когда о ней было объявлено рядовому Шамсутдинову, бойцу особо важной воинской части российского Забайкалья, у него фактически просто не осталось выхода.

Что делает русского человека русским человеком? Неукоснительное соблюдение половых традиций

Одно лишь изображение мужского полового органа, выкрашенного в цвета российского триколора опытным украинским диверсантом в рядах американской армии, едва не подорвало боевую готовность всего ограниченного контингента русских воинов-интернационалистов в демократической республике Сирия. Чего же было ждать от одного-единственного русского рядового, которому офицер пообещал жесткую групповуху с дедами прямо после караула?.. Как говаривал великий полководец Суворов, сам умирай, а товарищу дай, сегодня в попе тракторист, завтра, в армии, - танкист, будет лентой пулеметною красоваться поцелуй, на сапогах играет солнышко, сигареточка «Полет», - и это при том, что всех остальных рядовых воинской части №54160 старшие боевые товарищи уже успешно перепетушили...

Понял тогда рядовой Шамсутдинов, что не тот штык имел в виду фельдмаршал Суворов, говоря, что он, мол, молодец, и что русская армия, освобождающая мир от новой коричневой чумы, поражена опаснейшим европейским гей-недугом, насаждаемым повсюду иноразведками и внутренними национал-предателями. Собрал он тогда в кулак всю свою любовь к Путину, схватил автомат, который ему, почудилось, заряжал молитвами сам патриарх Кирилл, и давай искоренять армейский Содом прицельным огнем, но все гей-деды, умирая, кричали «Путин, Путин, введи!», и рядовой Шамсутдинов окончательно убедился в том, что так называемые европейские «ценности» способны сбить с истинного пути даже самых духовно стойких русских парней...

Все это, конечно, отлично знал университетский доцент с родины Путина сир Олег Соколов. С молодыми нахимовцами старался не связываться, а если и связывался, то прятал тела за бушлатами на крейсере «Аврора», предпочитая молодых студенток, кровь с молоком, грудь кокошником, коса до пояса. За такую посконность был ему в России большой почет и уважение. Сир Соколов окучивал госпожу Ле Пен, возил французских политиков прогрессивной ориентации в недавно вернувшийся в родную гавань Крым, учил их говорить «Крым наш», славил Путина и на всю голову увлекался реконструкцией, как знаменитый Игорь Гиркин, герой Новороссии.

Примечательно, что сир Соколов стрелял в Жозефину предположительно 8 раз - ровно столько гей-дедов убил в своей воинской части православный рядовой Шамсутдинов

Увы, в отличие от Игоря Гиркина, реконструкторские упражнения в конце концов и завели сира Соколова в ловушку, ловко расставленную европейскими империалистами. Если бы доцент, как все нормальные русские люди, реконструировал взятие Путиным Берлина, возвращение Путиным Крыма или, на худой конец, переход Путина через Альпы, ничего бы не случилось, но сир увлекся Наполеоном, стал императором, завел треуголку, завел Жозефину, разбил ей морду о пол за попытку побега из Бастилии, завел другую Жозефину, пристрелил ее из винтовочного обреза в форме пистоля с дарственной надписью Наполеона, спрятал труп в шкафу, побухал с друзьями за победу, выпроводил друзей, распилил Жозефину на куски и сплавлял их по реке Мойке, пока сам не упал в нее пьяный , чем вызвал легкое удивление полиции и, в конце концов, оказался в тюрьме.

Примечательно, что сир Соколов стрелял в Жозефину предположительно 8 раз - ровно столько гей-дедов убил в своей воинской части православный рядовой Шамсутдинов. Совпадение? Не думаем. Наоборот, это исчерпывающее доказательство того, что известный патриот России, ценитель Крыма сир доцент Соколов, как и Шамсутдинов незадолго до этого, стал жертвой очередных европейских «ценностей», оступившись под целенаправленным тлетворным влиянием евроимпериализма, широко известного в узких кругах экспертов ФСБ как «гей-бонапартизм».

А ведь выдающийся русский историк мог бы пойти честным путем Игоря Гиркина, который вместо одной сраной Жозефины убил в ходе своих истинно исторических реконструкций сотни украинцев на их же земле, и не только за это не сел, но и стал на родине большим патриотическим героем, застрельщиком вяличия. Всего-то и надо было вместо треуголки шахтерскую каску натянуть.

Всех желающих помочь украинской армии отправить как можно больше пришлых русских императоров на Донбассе в Страну Вечной Реконструкции просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ