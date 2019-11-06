цей матеріал доступний українською

"Пообещали опустить": СМИ рассказали о мотивах расстрелявшего сослуживцев российского срочника

14:23, 06 ноября 2019
Русский міръ
259 0
Опубликованы показания срочника, устроившего расстрел сослуживцев в Забайкалье / BAZA

Убивший восьмерых своих сослуживцев российский солдат Рамиль Шамсутдинов объяснил мотивы убийства на допросе. По его словам, офицеры части угрожали ему изнасилованием.

Читайте такжеПоявилось фото солдата, устроившего бойню в России

Показания Шамсутдинова опубликовал проект Baza. По версии следствия, солдат пошел на преступление, потому что его угрожали «опустить».

«Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги...», – рассказал Шамсутдинов.

По его словам, пожаловаться на беспредел в части было некому.

«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать?», – указал он.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», – признался срочник.

О содеянном Шамсутдинов не жалеет: «единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва...».

Как отмечают журналисты, 5 ноября представители ветеранской организации «Офицеры России» и «Комитета солдатских матерей России» дали совместную пресс-конференцию. Активисты этих организаций считают, что причиной убийства военных стали «жестокие компьютерные игры» и Интернет, а не беспредел и дедовщина в части.

Напомним, 25 октября солдат ВЧ №54160 в российском Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли, двое получили ранения.

В Минобороны предположили, что причиной стал нервный срыв, возникший у срочника на фоне личных проблем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #расстрел#солдат