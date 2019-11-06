"Пообещали опустить": СМИ рассказали о мотивах расстрелявшего сослуживцев российского срочника

По версии следствия, солдат Шамсутдинов пошел на преступление, потому что офицеры угрожали ему изнасилованием.

Убивший восьмерых своих сослуживцев российский солдат Рамиль Шамсутдинов объяснил мотивы убийства на допросе. По его словам, офицеры части угрожали ему изнасилованием.

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Показания Шамсутдинова опубликовал проект Baza. По версии следствия, солдат пошел на преступление, потому что его угрожали «опустить».

«Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги...», – рассказал Шамсутдинов.

По его словам, пожаловаться на беспредел в части было некому.

«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать?», – указал он.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», – признался срочник.

О содеянном Шамсутдинов не жалеет: «единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва...».

Как отмечают журналисты, 5 ноября представители ветеранской организации «Офицеры России» и «Комитета солдатских матерей России» дали совместную пресс-конференцию. Активисты этих организаций считают, что причиной убийства военных стали «жестокие компьютерные игры» и Интернет, а не беспредел и дедовщина в части.

Напомним, 25 октября солдат ВЧ №54160 в российском Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли, двое получили ранения.

В Минобороны предположили, что причиной стал нервный срыв, возникший у срочника на фоне личных проблем.