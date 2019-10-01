Генно-модифицированные солдаты Путина обрушат на Запад море огня

Известно, что передовые российские разработки в области так называемой обороны давно уже опередили американскую военщину на сотни, а местами и тысячи световых лет, и здесь перед Владимиром Владимировичем Путиным встает закономерный вопрос: если у русского солдата две руки, почему бы ему не отрастить третью?

Страстные описания российскими СМИ былинной мощи своих оборонительных ракет, торпед судного дня и беспилотных лазеров, до сих пор не стерших с лица земли Америку и ее презренных сателлитов только по доброй воле Владимира Владимировича Путина и, частично, чистому недоразумению, не первый день заставляют рыдать от зависти признанного авторитета в этой области товарища Ким Чен Ына. Товарищ Ким Чен Ын запускал в небо толстую ракету, которая взрывалась в море неподалеку, и говорил: «Мы обрушим на Америку море огня», бу! У Путина ракета нынче взрывается сразу под Архангельском, зачем ей еще куда-то лететь, а по телевизору говорят : «Противник увидит огненный шар с небес: названы вселяющие ужас свойства гиперзвукового «Циркона»... Противник не сможет засечь ракету радаром, но увидит огненный шар, возникший над горизонтом и стремительно приближающийся. «Циркон» будет в прямом смысле вселять ужас».

Не забыл ли Владимир Владимирович за вяликими файерболами о простом солдате, о его неоспоримом генетическом преимуществе перед головорезами НАТО на службе мирового империализма?

Короче, Ким Чен Ын сынок, и не о чем тут больше говорить. Здесь важнее другое: не забыл ли Владимир Владимирович за вяликими файерболами о простом солдате, о его неоспоримом генетическом преимуществе перед головорезами НАТО на службе мирового империализма? Конечно же, нет. Как стало известно вчера, в Москве состоялась встреча дочери Владимира Владимировича Путина Марии Владимировны Воронцовой, в девичестве Фаассен и, возможно, Гогенцоллерн, с ведущими российскими генетиками, которые три часа подряд рассказывали ей, что такое ген роста и почему он не поможет папе, а также о семейной паре, страдающей алкоголизмом и мечтающей о том, чтобы их будущий сын успел погибнуть за родину раньше, чем его поразит этот коварный недуг.

НАТО будет проводить эксперименты с украинской кровью, чтобы выделить в ней славянский ген и уничтожить его раз и навсегда

Стороны договорились, что веселые старты генетических экспериментов над населением России запустит лично Путин, и это очень правильно. Российские ученые-франкенштейнщики уже сейчас бьют тревогу: Украина собирается продавать свою кровь иностранным компаниям, входящим в НАТО. Бывший депутат Рады от Партии регионов, ампутант детства в экзиле Владимир Журавко, известный своими результативными поисками «терракотовой армии Порошенко» на дне озер в районе Щурово, сурово предупреждает : НАТО будет проводить эксперименты с украинской кровью, чтобы выделить в ней славянский ген и уничтожить его раз и навсегда.

Чем же ответит на эту провокацию Россия? Конечно же, начнет (и, скорее всего, уже начала: встреча дочери Путина и физиков-франкенштейнщиков, по данным «Bloomberg», прошла еще летом) генную модификацию собственной армии и даже, возможно, военно-морского флота. В самом деле, если русский военный боцман по сто раз на дню кричит: «Якорь мне в жопу!», то почему бы, собственно, и нет? Почему бы не модифицировать будущего русского витязя так, чтобы у него вместо одной руки росла лопата, а из другой - бутылка водки? Можно вывести маленького полупрозрачного прапорщика, который поместился бы внутрь робота Федора и двигался, как американская железная собака из ютуба, а также показывал всякие сложные фокусы, например, по распиливанию генно-модифицированного сержанта, который, распавшись на две половины, превратился бы сразу в двух старших сержантов и мгновенно побежал в атаку на вражеский дзот. Можно вывести табун танкистов, которые будут перебирать ногами внутри «Арматы», а со стороны будет казаться, что она едет сама, просто очень быстро. Можно, в конце концов, раз уж с летательными способностями у «Циркона» не сложилось, вырастить для него специальных носильщиков чином не ниже ефрейтора, которые с огромной скоростью отнесут ракету в любое непредсказуемое место планеты и там ее жахнут, обрушив на Америку море огня, точнее, стремительно приближающийся огненный шар. Счастливое будущее уже наступило, но оно только для русских.

Всех желающих помочь украинской армии в уменьшении поголовья русских мутантов в степях Донбасса просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ