Washington Post: Китай начал сравнивать протесты в Гонконге с революцией в Украине

Однако, есть ключевая разница между участниками украинского Майдана и демонстрантами в китайском городе.

Когда протесты только начались, правительство Гонконга называло их «беспорядками». В среду директор управления по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин заявил, что они теперь имеют «признаки цветной революции». При этом он пригрозил, что центральное правительство в Пекине «не будет сидеть, сложа руки».

Директор Управления связи Центрального народного правительства в Гонконге добавил, что кризис в городе «перерос в битву жизни и смерти». Обучение по подавлению мятежа в городе Шэньчжэнь, который расположен неподалеку от автономии, а также военные учения китайской армии в самом Гонконге, свидетельствуют о том, что Пекин пристально следит за событиями, — пишет Washington Post.

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Но что означает обострение риторики со стороны материкового Китая? Чжан Сяомин подчеркнул, что лозунгом участников протестов теперь стала фраза: «Вернем Гонконг, революция нашего времени!». Массовые акции несогласия начались в мае. Они призвали правительство формально отказаться от законопроекта об экстрадиции, который обязал бы власть в городе передавать подозреваемых власти на материковой части Китая. Теперь участники протестов требуют независимого расследования фактов злоупотребления полномочиями со стороны полиции, отменить обвинения, связанные с демонстрацией и возобновить дебаты о демократических реформах, которые были отброшены в 2015 году.

«Но в отличие от цветных революций в Украине, Грузии или в других странах, люди в Гонконге не борются за какие-то абстрактные идеалы, которых никогда не было в их опыте. Они защищают права и автономию, с которыми они выросли. Они стремятся к демократии потому, что она была им гарантирована», - пишет издание.

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Китайско-британская декларация от 1984 года, которая предусматривала возвращение Гонконга под контроль Китая в 1997 году, обещала, что город сохранит широкую автономию и систему, основанную на демократии, защите прав человека и верховенстве закона. В 1991 году так называемый «Основной закон», который стал своеобразной конституцией для автономии, устанавливал целью гарантию всеобщего избирательного права в избрании исполнительного главы Гонконга и членов местного Законодательного совета.

Но Пекин подрывал этот подход с самого начала, откладывая демократические реформы и устанавливая свою полную власть над процессом интерпретации «Основного закона». Он подчинил себе местные суды, которые должны были остаться «независимыми» и «конечными» институтами. Гонконгская законодательная власть переформатирована так, чтобы выборные ее члены всегда были в меньшинстве.

Демонстранты и академики объясняют, что лозунг «Вернем Гонконг» означает, что город должен вернуться к тем верховенству закона, беспристрастной полиции, к независимым судам и свободной прессе, которые когда-то были в городе. Они утверждают, что в слове «революция» нет ничего нового. Ведь в 2014 году в Гонконге прошла «Революция зонтиков», требованием которой было установление реального избирательного права.

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Но изменение в риторике Пекина означает, что он рассматривает протесты как угрозу для существования. «Основной закон» предусматривает, что китайская армия в Гонконге должна базироваться только для обороны. Она не должна вмешиваться во внутренние дела города. На вопрос о развертывании армии в автономии представитель Пекина Ян Ганг сказал: «Основной закон четко определяет ответ на этот вопрос, и мне нечего добавить».

Статья 14 также предусматривает, что правительство Гонконга может попросить о «помощи гарнизон для поддержания общественного порядка и в случае ликвидации последствий катастрофы». Учитывая то, что исполнительного председателя автономии выбирает комитет из 1200 людей Пекина, центральное правительство Китая может легко воспользоваться этой возможностью. Еще одну лазейку дает статья 18. Она говорит, что в случае войны или из-за потрясения внутри Особого административного региона Гонконг, которые «ставят под угрозу национальное единство или безопасность», Постоянная комиссия национального народного конгресса может провозгласить чрезвычайное положение и применить «соответствующие национальные законы». Называя протесты «цветной революцией», Пекин готовит оправдание для военного вмешательства.