В Гонконге не утихают протесты: снова стычки с полицией и слезоточивый газ

Столкновения произошли во время протестного марша в гонконгском районе Шам Шуй По.

В Гонконге в воскресенье, 11 августа, во время антиправительственных протестов продолжились столкновения полиции с митингующими. Митинги прошли сразу в трех районах Гонконга.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, столкновения произошли во время протестного марша в гонконгском районе Шам Шуй По. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Как сообщал УНИАН, два месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, целью которого является налаживание механизма выдачи из Гонконга материковому Китаю для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Во время протестных акций полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против их участников.

Недели ожесточенных протестов погрузили Гонконг в самый серьезный политический кризис за последние десятилетия, бросив серьезный вызов центральному правительству в Пекине.