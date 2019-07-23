Die Presse: Успех Зеленского ставит Кремль перед неприятными вопросами

Однако страна ищет перемен в то время, как другая цепляется за авторитарную стабильность: политические процессы в Украине и России стали чрезвычайно полярными.

На постсоветском пространстве Владимира Зеленского рассматривают как свежий импульс. Новый президент Украины, который после парламентских выборов получит еще и поддержку большинства в Верховной Раде, привлекает внимание соседних стран. И это не удивительно, учитывая то, что там у власти престарелые бывшие председатели колхозов и офицеры КГБ.

Об этом пишет Die Presse, добавляя, что в Москве не мало людей, которые с завистью смотрят на западного соседа и с упоением обсуждают президента-новичка. Тот факт, что в Украине президенты меняются каждые несколько лет, а аутсайдер и его партия смогли одержать победу, — это что-то невозможное для Беларуси и России. Все больше людей спрашивают: «Почему же так?».

В России люди из команды Владимира Путина руководят страной уже много лет благодаря мантре о том, что только стабильность может дать развитие. В Украине со дня обретения независимости в 1991 году магическим словом стало «изменение», даже если цена очень высока. Если правительство не работает, ему пора на выход.

Читайте такжеAmerican Interest: Запад должен помочь Украине, чтобы спасти Россию

Эта украинская логика привела к власти Зеленского. Существует надежда, что в этот раз все изменится и он будет управлять страной не так, как раньше. Конечно, существует риск разочарования. Но в любом случае так решили избиратели, а не кто-то за них. Если лидер хочет пообещать что-то украинским избирателям, вероятно ему стоит более осторожно прислушиваться в будущем, взвешивая все и принимая более обдуманные решения. Это тот вызов, перед которым предстали много европейских демократий включительно с Австрией в эру популизма.

Тем временем, в России все иначе. За мантрой о стабильности легко заметить авторитаризм. Политические процессы нечестные, тут идет грязная игра. Это хорошо иллюстрируют местные выборы в Москве, в которых демократической оппозиции нельзя участвовать. Каждый политик высокого ранга очень ограничен в своей роли. Элиты Кремля, которые борются за популярность, готовы расправиться с любым критиком.

А критиковать есть за что. В стране царят экономическая стагнация, ментальность самообслуживания элит, сокращение расходов на образование и социальные службы. Российской «управляемой демократией» становится все тяжелое управлять. Мало кому удается пробиться на высший уровень власти. Российские правители заботятся, чтобы их подчиненные не очень поднимали голову. Иначе что же тогда будет?

Читайте такжеThe Guardian: Путин реабилитирует Сталина и СССР, потому что не видит будущего России

Россияне удивляются тому, к чему привел недавний политический скандал в Австрии. Чтобы целое правительство ушло в отставку из-за одного видео – такое невозможно. В России дела похуже (от оффшорных счетов до иностранных вилл, от паспортов ЕС до тайных встреч чиновников с олигархами) обычно не приводят ни к каким последствиям. Поэтому слова «ответственность» нет в русском политическом словаре. В системе Путина политики несут ответственность перед властью, а не перед избирателями. И если кто-то и ушел в отставку, то только потому, что «сверху» так решили.

Издание пишет, что даже у Владимира Зеленского нет иммунитета к постсоветским соблазнам, таким как авторитарные инстинкты, политтехнологические манипуляции, желание уничтожить реальную оппозицию и тому подобное. Но история его предшественника Виктора Януковича может помочь ему избежать самых больших ошибок. Любой, кто попытается играть в Путина, не протянет долго в Украине.