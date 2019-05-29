Die Zeit: Россияне начинают завидовать Украине

Кремль много лет пугал своих граждан украинской демократией, указывая пальцем на ее хаотичность, но больше этот трюк не работает.

Когда россияне говорят о зависти, они отличают ее условный «черный» и «белый» оттенок. Черный из них – тяжелое чувство, похожее на ревность, которое делает людей враждебными. «Белая» зависть – это все равно зависть, но с приветственным оттенком. Мол: «Я признаю ваше достижение и хочу такого же. И именно поэтому завидую».

«Когда я сидела в Москве в кафе со своей подругой в понедельник, она рассказывала мне о своей «белой» зависти», - пишет на страницах Die Zeit обозреватель Алис Бота, описывая свою российскую подругу как политического либерала и представительницу российской интеллигенции. Она из тех, кто помнит времена президентства Ельцина не только как годы кризиса, невыплат зарплат и гиперинфляции, но и как период надежды. Однако, со временем россиянка достигла уровня, на котором ее ничего не волнует и не удивляет.

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Российские солдаты умирают на Востоке Украины? Нет ничего удивительного. За химической атакой в Солсбери стоит российская разведка? Это никого не удивляет вообще. Россиян обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США? И другие тоже, наверное, это делали, но они были более ловкими, чем россияне. В Екатеринбурге люди вышли на протесты против новостройки, чтобы защитить местный парк, а в Архангельске протестуют против мусора, который привозят из Москвы? Это ничего не изменит.

«А когда я рассказывала ей о своих впечатлениях от избирательной кампании в Украине, она уже была убеждена, что все закончится как всегда. Но теперь она казалась почти в эйфории. Целый день она следила за инаугурацией шестого украинского президента Владимира Зеленского», - пишет обозреватель.

Большинство россиян хорошо знают о нем как о телевизионном актере. Его программы достаточно популярны. Карьера Зеленского началась еще с КВН – комедийного соревнования, начатого во времена СССР, которое осталось в эфире после 1991 года. Команда Зеленского победила в 1997 году.

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«Нам постоянно говорят, что все развалится. Что «клоун» пришел к власти. Но украинцы получили воздух, чтобы наконец вдохнуть! Они что-то изменили! Если честно, то лучше уж клоун, чем КГБшник», - цитирует слова неназванной россиянки немецкая журналистка.

«Я искренне завидую украинцам», - снова и снова повторяла она.

В день инаугурации Владимир Зеленский пришел в парламент пешком, весело позируя для селфи. Он осмеливался подойти близко к людям, сливаясь с ними. В парламенте он выступил с большой речью, начав со слов, что президентом стал не только он, а каждый украинец включительно с теми, кто за него не голосовал. Он распустил парламент и призвал депутатов отменить свою неприкосновенность, уволить Генпрокурора, министра обороны и главу разведки.

«Это все большое шоу? Конечно! Это хорошо продуманное шоу. Этот человек понимает, как сделать картинку и развлечение. Однако, моя подруга потерялась в своей зависти», - пишет немецкая журналистка, напоминая о том, что в Украине олигархи до сих пор имеют серьезное политическое влияние и только ждут, чтобы снова вступить в игру. А первые назначения нового президента вызывают определенные беспокойства.

Те, кто следил за российским государственным телевидением на протяжении последних недель, не могли игнорировать лавину разгромных сюжетов об Украине. Многочисленные программы говорили о том, что украинские выборы точно будут сфальсифицированы. А потом неожиданно Владимир Зеленский победил на то время действующего президента Петра Порошенко. Автор признает, что ее российская подруга – не рядовая россиянка. И ее точка зрения не соответствует распространенному мнению в российском обществе. Однако, она не одна, кто завидует Украине «белой» завистью.

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Российская газета «Ведомости» опубликовала редакционную статью под заголовком: «Мы хотим, как в Украине». Статья вышла после дебатов перед вторым туром украинских президентских выборов. Российские журналисты подчеркнули, что «такое невозможно в России в любом формате». В новой редакционной статье издание написало, что Зеленский уже немало сделал, чтобы иметь более привлекательный вид, чем Владимир Путин.

Интернет был заполнен различными видео, в которых сравнивали украинского президента и российского. К примеру, как Зеленский пешком идет через ликующую толпу на инаугурацию, аплодируя и смеясь. А Путин в свое время ехал на свое подобное торжественное событие одиноко в лимузине по безлюдным улицам.

«Это искаженное и несправедливое сравнение? Возможно. Но это еще и интерпретация двух десятилетий правления Путина», - говорится в статье.

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Автор вспоминает, как в России очень часто слышала от людей одну и ту же фразу: «От нас ничего не зависит». Мол, ничего нельзя поделать. Можно лишь наблюдать за работой мощной государственной машины и не привлекать к себе внимания, чтобы не было проблем. Из этой пассивности вытекает обещание стабильности. В России годами не проводились нужные реформы, невероятная коррупция процветает, независимых судов нет, экономика не модернизирована, а реальные доходы населения постоянно падают. И за все это люди получают так называемую «стабильность».

Но и она лишь мнимая и уже давно превратилась в паралич, легитимизированный страхом. Как только демонстранты где-то поднимают голову, требуя изменений, Кремль сразу указывает пальцем на Украину и худшие сценарии: «Вы хотите таких условий? Хотите хаоса, революции и войны? Хотите, чтобы у нас было как в Украине?». Но вместе с тем, россияне осторожно склоняются к ответу: «Да».