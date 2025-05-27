Есть надежда что теперь Трамп ударит по тому месту, где это больше всего повредит Путину, пишет Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Президент США Дональд Трамп, похоже, в конце концов пришел к выводу, что российский лидер Владимир Путин держит его за дурака, о чем свидетельствует его вспышка раздражения в соцсетях в воскресенье. Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал британский полковник в отставке, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Так, Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что делает Путин, и назвал его "абсолютно сумасшедшим". При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подлил масла в огонь, предположив, что Трамп страдает от "эмоциональной перегрузки".

"Наконец, президент Трамп, похоже, понял, что русские считают его идиотом. Теперь они открыто подстрекают его, и монета наконец упала. Президент США запоздало понял, что "плохие парни" находятся в Москве, а не в Киеве и других европейских столицах", - пишет Бреттон-Гордон.

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Он отмечает, что Москва совершила большую ошибку, когда пренебрегла тщеславием Трампа, и об этой ошибке Путин может пожалеть. Теперь есть надежда на то, что Трамп все же решится нанести удар по тому месту, которое больше всего навредит России.

"Трамп, в своем гневе на очевидное неуважение России, теперь может нажать кнопку санкций и лишить Москву жизненно важных доходов от нефти, которые позволяют ей содержать свою огромную армию и скрипучую экономику", - считает Бреттон-Гордон.

Он указывает, что российская экономика находится в опасном состоянии. Все, кроме производства танков, демонстрирует падение, - но и производства танков недостаточно, чтобы компенсировать потери войны:

"Если угрозы Саудовской Аравии и США опустить цены на нефть ниже 50 долларов за баррель будут реализованы, российская военная машина, скорее всего, остановится к концу этого года".

Такое решение будет лучшим шансом закончить войну, чем пытаться вести переговоры с Путиным, уверен британский полковник.

Трамп готов ввести санкции против России

WSJ со ссылкой на свои источники писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты давления на Путина, чтобы заставить его пойти на уступки, включая 30-дневное прекращение огня.

В то же время, если этот последний рывок не сработает, Трамп рассматривает возможность отказаться от мирных переговоров.

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