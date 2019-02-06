EUObserver: Россия хочет победить в войне против Украины с помощью усталости

Война на Донбассе длится уже столько же, как и Первая мировая война, но ее завершения пока не видно.

Останавливаться возле старого амбара по дороге из Мариуполя в Марьинку очень опасно. Снайперы так называемой «ДНР» пристально следят за этим местом с «линии огня» неподалеку. Потому что на складе разместились солдаты армии Украины.

Об этом пишет EUObserver, чьи журналисты посетили передовую войны на Донбассе 23 января. Дальше на север того же дня неподалеку Авдеевки боевики так называемой «ЛНР» обстреляли позиции 93-й механизированной бригады ВСУ из 120-миллиметровой пушки. Также противотанковая мина террористов недавно попала в двигатель гражданского автомобиля.

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Также в ОБСЕ рассказали, что огонь из стрелкового оружия ранил мирного жителя Марьинки 22 января. Пушки калибром свыше 100 миллиметров запрещены Минскими соглашениями. Но боевики «ЛНР» все равно используют их. В таких случаях солдаты 93-й бригады тоже достают крупнокалиберное оружие, чтобы нанести ответный удар.

Так выглядит ежедневная жизнь через почти пять лет войны в так называемой «серой зоне» - ряде городков, деревень и ферм вдоль линии разграничения. Местность усеяна минами и военными пропускными пунктами. И у Украины нет никаких сомнений относительно того, с кем она воюет.

«Когда я говорю о враге, вы должны понимать, что речь идет о Российской Федерации», - сказал полковник, который командует 93-й бригадой и чье имя издание не называет из соображений безопасности.

«Вчерашние шахтеры не могли найти танки в своих шахтах и научиться ими управлять без специальной подготовки», - добавил украинский военный.

Российские военные офицеры командуют силами так называемых «ДНР» и «ЛНР», которых Россия обеспечивает танками, артиллерией и другими системами.

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«Командование «ДНР» и «ЛНР» - это русские офицеры, от уровня бригад до отдельных взводов. Российские офицеры также в некоторых спецподразделениях, таких как в разведывательных отрядах, радиоэлектронных единицах и в логистике», - сказал генерал-лейтенант Сергей Найев, который командует силами Операции объединенных сил в Краматорске.

«Вместе с российскими регулярными войсками и добровольцами общее количество россиян, которые принимают участие в войне, составляет около 11 тысяч человек», - добавил он.

Издание пишет, что эта цифра включает также 1,5 добровольцев и наемников из других стран Европы. ЕС и НАТО обвиняют Россию в организации вторжения в Украину под флагами «ДНР и ЛНР». Западные организации ввели санкции против Москвы и дали украинской армии вооружение для сдерживания российской агрессии. Кроме того, батальоны НАТО были развернуты в Польше и странах Балтии из-за начала геополитического конфликта на континенте. Один из неназванных дипломатов ЕС сказал EUObserver, что цыфра Найева о количестве россиян, которые воюют против Украины, соответствует действительности.

Передовую линию войны на Донбассе можно называть «серой зоной» еще и в информационном измерении. Пропаганда Москвы настаивает, что «ДНР» и «ЛНР» - это якобы «сепаратисты», которые ведут «гражданскую войну». А Россия, мол, не воюет против соседней Украины. Это заставило ученых в Брюсселе и Вашингтоне обсуждать масштабы российской дезинформации и угрозы от нее. Но на линии фронта в Украине никто дебатов не ведет.

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Когда боевики «ЛНР» оккупировали Луганск в 2014 году, они захватили также 186-метровую телевизионную башню, чтобы транслировать российскую ложь местным жителям. Но в 2017 году Украина построила свою башню, чтобы украинские СМИ тоже транслировались на оккупированных территориях. Поэтому со стороны «ЛНР» людям рассказывают, что якобы Украина в руинах и совершает военные преступления, а с украинского – что у страны все хорошо и она хочет мира.

Тем временем, Россия привлекает друзей из ЕС, чтобы распространять ложь. Французский «правый» политик Николя Дюик, который ездил в «ДНР» через российскую территорию в ноябре, сказал EUObserver, что на оккупированных территориях «старый мужчина» рассказывал ему о том, как «пять красивейших девушек его деревни были изнасилованы бойцами батальона Азов». На вопрос журналистов о том, где и когда это произошло, Дюик ответил: «Я не знаю. Я просто позволил деду говорить, он плакал». Но на самом деле никаких зафиксированных случаев изнасилований не существует.

По мнению Найева, Россия использует людей, таких как Дюик, чтобы «создать неоднозначное впечатление от войны в Европе». Тем временем бои стали менее интенсивными, чем они были в 2014-2015 годах, когда украинские силы боролись за освобождение Авдеевки, Краматорска, Марьинки и Северодонецка.

Владимир Елисеев, который руководит фирмой Impulse в Северодонецке, вспомнил, как вместе со своими подчиненными и их семьями прятался в укрытии от «ракет, которые взрывались очень близко к заводу».

«Люди бежали из города, улицы были пустые даже летом вечером», - вспомнил он.

Фирма Елисеева и другие предприятия на подконтрольных Киеву территориях возобновили работу, когда ситуация стала спокойнее. Некоторые мосты и здания были отстроены, в чем ЕС помог деньгами. В этом же году в январе в магазинах города полно продуктов. У гостиниц и ресторанов есть клиенты. А улицы больше не безлюдные. Командир 93-й бригады отметил, что ситуация стала еще спокойнее с прошлого апреля, когда США передали Украине установки Javelin.

«Как только россияне узнали, что у нас есть Javelin, количество танковых атак резко сократилось», - отметил он.

Американские и канадские системы борьбы с артиллерией, снайперское снаряжение, а также британские и немецкие тренировки для украинских солдат тоже помогли делу. Однако, в сегодняшней норме «серой зоны» нет ничего нормального.

«Хуже всего то, что люди привыкли к войне. К примеру, они могут по звуку определить оружие и его калибр», - сказал заместитель председателя Луганской области Юрий Клименко.

«Когда начинаются обстрелы Марьинки, старшие дети помогают младшим спрятаться в укрытиях. Но паники нет», - сказал глава Донецкой области Александр Куц.

Война на Востоке Украины уже унесла жизни 13 тысяч человек, согласно данным ООН. Более 30 тысяч были ранены. По продолжительности она уже сравнялась с Первой мировой войной. И конца конфликта не видно на горизонте.

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«Многие люди в Европе тоже устали от постоянной конфронтации с Россией. Усталость стала инструментом, который применяют против Украины и против всей Европы», - сказал глава внешней разведки Украины Егор Божок.

EUObserver пишет, что тактика усталости хорошо заметна в серой зоне.

«Когда появились первые жертвы, никто не верил, что это продлится долго», - вспомнил Клименко, который потерял двух друзей на войне.

«Все устали от этого. Людям, которые живут вдоль линии разграничения, безразлично, кто будет президентом Украины. Они просто хотят, чтобы война закончилась», - добавил он.

Командир 93-й бригады сказал, что его подразделение в Авдеевке потеряло 300 солдат.

«Вы говорите с людьми, которые на войне с 2014 года. Каким бы было ваше отношение к русским, если бы нечто подобное произошло с вашей страной?» - сказал украинский военный.