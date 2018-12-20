США ввели санкции против 18 агентов разведслужб и 4 организаций из России (список)

Санкции введены из-за осуществления подрывной деятельности в интересах Российской Федерации.

Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против 18 агентов разведывательных служб и 4 организаций из Российской Федерации из-за подрывной кибердеятельности.

Об этом говорится в заявлении на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).

Ограничительные меры введены в ответ на продолжение игнорирования Россией международных норм.

"Казначейство вводит санкции против оперативников российской разведки, которые связаны с кибероперациямы с целью вмешательства в выборы 2016 года и широким диапазоном другой вредной деятельности. Мы осуществляем меры против агентов, которые работают от имени олигарха (Олега Дерипаски), который уже находится под санкциями, осуществившими хакерский взлом Всемирного антидопингового агентства и других международных организаций, и участвующих в других подрывных действиях", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

"Соединенные Штаты продолжат работать с международными союзниками и партнерами для осуществления коллективных мер для сдерживания и обороны против постоянной пагубной деятельности России, ее марионеток и разведывательных служб", - заявил Мнучин.

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При этом отмечается, что под санкции попал бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, который участвовал в бизнесовых переговорах от олигарха Дерипаски. Установлено, что Бояркин и Дерипаска причастны к предоставлению российской финансовой поддержки одной из политических партий в Черногории накануне выборов в этой стране в 2016 году.

Ограничительные меры введены против ряда физических и юридических лиц, связанных с проектом «Лахта», цель которого заключается в осуществлении вмешательства в политические и избирательные системы по всему миру. В частности, с 2014 года в рамках деятельности этого проекта создавались фиктивные аккаунты в социальных сетях под видом граждан США с целью искажения информации о выборах в США.

Так, под санкции попали такие организации как «ООО «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Федеральное агентство новостей (РИА ФАН)» (все зарегистрированы в Санкт-Петербурге), которые были задействованы для прикрытия деятельности в рамках проекта «Лахта».

Также под санкции попал российский англоязычный сайт USA Really, который специализировался на публикации информации, цель которой - вызвать политические разногласия среди читателей. Информация была полна некорректных утверждений и суждений. Этим сайтом руководил гражданин России Александр Малькевич, в отношении которого тоже введены санкции.

Кроме того, под санкции попали представители Главного разведывательного управления РФ Борис Антонов, Анатолий Чепига, Анатолий Ковалев, Николай Козачек, Алексей Лукашев, Артем Малышев, Алексей Минин, Александр Мишкин, Александр Моренец, Виктор Нетикшо, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Иван Ермаков. Следует заметить, что Мишкин и Чепига в Великобритании подозреваются в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ограничительные меры введены также против Елены Хусьяновой, которая представляет российскую компанию «Конкорд-менеджмент», в отношении которой уже ранее вводились санкции по делу из-за вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.