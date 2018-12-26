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"Веном" и "50 оттенков свободы": названы десять худших фильмов 2018 года

17:31, 26 декабря 2018
Мир
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«От биографического фильма о мафиози до ужасающей драмы о бунтах в Лос-Анджелесе, серьезных осечек двух наших любимых режиссеров и особенно ужасной адаптации Marvel – вот худшие фильмы прошедшего года», - пишет издание.

Первую строчку антирейтинга заняла драма о гангстере Кодекс Готти режиссера Кевина Коннолли с Джоном Траволтой в главной роли: «Здесь ужасен не только фильм: плохо написанный, лишенный напряжения, смешной в некоторых местах и просто скучный в других».

В первую тройку худших фильмов также вошли боевик Робин Гуд: Начало Отто Батхерста и 50 оттенков свободы Джеймса Фоули.

10 худших фильмов 2018 года по версии The Hollywood Reporter:

  1. Кодекс Готти

  2. Робин Гуд: Начало

  3. 50 оттенков свободы

  4. Сама жизнь

  5. Веном

  6. Щелкунчик и четыре королевства

  7. Лос-Анджелес в огне

  8. Операция Энтеббе

  9. Излом времени

  10. Суспирия

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Теги: #рейтинг#фильмы и сериалы