"Веном" и "50 оттенков свободы": названы десять худших фильмов 2018 года
Кинокритики издания The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2018 года.
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«От биографического фильма о мафиози до ужасающей драмы о бунтах в Лос-Анджелесе, серьезных осечек двух наших любимых режиссеров и особенно ужасной адаптации Marvel – вот худшие фильмы прошедшего года», - пишет издание.
Первую строчку антирейтинга заняла драма о гангстере Кодекс Готти режиссера Кевина Коннолли с Джоном Траволтой в главной роли: «Здесь ужасен не только фильм: плохо написанный, лишенный напряжения, смешной в некоторых местах и просто скучный в других».
В первую тройку худших фильмов также вошли боевик Робин Гуд: Начало Отто Батхерста и 50 оттенков свободы Джеймса Фоули.
10 худших фильмов 2018 года по версии The Hollywood Reporter:
Кодекс Готти
Робин Гуд: Начало
50 оттенков свободы
Сама жизнь
Веном
Щелкунчик и четыре королевства
Лос-Анджелес в огне
Операция Энтеббе
Излом времени
Суспирия