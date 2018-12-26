"Веном" и "50 оттенков свободы": названы десять худших фильмов 2018 года

В первую тройку худших фильмов также вошли боевик Робин Гуд: Начало Отто Батхерста и 50 оттенков свободы Джеймса Фоули.

Кинокритики издания The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2018 года. Читайте такжеОпубликован первый трейлер нового «Хеллбоя» с Милой Йовович (видео)

«От биографического фильма о мафиози до ужасающей драмы о бунтах в Лос-Анджелесе, серьезных осечек двух наших любимых режиссеров и особенно ужасной адаптации Marvel – вот худшие фильмы прошедшего года», - пишет издание.

Первую строчку антирейтинга заняла драма о гангстере Кодекс Готти режиссера Кевина Коннолли с Джоном Траволтой в главной роли: «Здесь ужасен не только фильм: плохо написанный, лишенный напряжения, смешной в некоторых местах и просто скучный в других».

В первую тройку худших фильмов также вошли боевик Робин Гуд: Начало Отто Батхерста и 50 оттенков свободы Джеймса Фоули.

10 худших фильмов 2018 года по версии The Hollywood Reporter: