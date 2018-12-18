Один и трезвый: Брэд Питт празднует свой 55-й день рождения

Брэд Питт 18 декабря празднует свой 55-й день рождения.

Голливудский актер и секс-символ Брэд Питт 18 декабря празднует свой день рождения. Артисту исполняется 55 лет. Читайте такжеАнджелина Джоли решила стать ведущей на радио Устраивать шумных торжеств по этому поводу актер не собирается. Ничего крепче клюквеного морса Брэд не пьет вот уже два года, с тех пор, как Анджелина Джоли, хлопнув дверью, забрала детей и подала на развод. Сейчас Брэд Питт является одним из самых востребованных актеров, но он был из тех, кто пробивался к вершине Голливуда самостоятельно. Актер никогда не скрывал, что перед тем, как сняться в первом в своей карьере эпизоде, он работал зазывалой в ресторане, развозил продукты и даже чистил бассейны. Все заработанные деньги он тратил на актерские курсы.

В последнее время актер переживает не лучшие времена из-за развода с Анджелиной Джоли, но на публике он неизменно держится на высоте. Американский актер поклялся больше никогда не жениться, отмечает ТСН.

Несмотря на то, что воспитывался в религиозной семье, Брэд Питт - аттеист, который привык верить только в себя. У него есть принципы - он никогда не снимался обнаженным, даже в начале карьеры.

Сегодня появление актера в фильме - это 100% успеха в прокате. Брэд Питт давно уже все всем доказал. Сейчас у него заслуженный статус топ-звезды Голливуда. Он заработал сотни миллионов своей усердной работой и может позволить себе отказываться от роли, когда не видит целесообразности в фильме.