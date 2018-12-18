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Один и трезвый: Брэд Питт празднует свой 55-й день рождения

13:04, 18 декабря 2018
Мир
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REUTERS

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Устраивать шумных торжеств по этому поводу актер не собирается. Ничего крепче клюквеного морса Брэд не пьет вот уже два года, с тех пор, как Анджелина Джоли, хлопнув дверью, забрала детей и подала на развод. 

Сейчас Брэд Питт является одним из самых востребованных актеров, но он был из тех, кто пробивался к вершине Голливуда самостоятельно.

Актер никогда не скрывал, что перед тем, как сняться в первом в своей карьере эпизоде, он работал зазывалой в ресторане, развозил продукты и даже чистил бассейны. Все заработанные деньги он тратил на актерские курсы.

В последнее время актер переживает не лучшие времена из-за развода с Анджелиной Джоли, но на публике он неизменно держится на высоте. Американский актер поклялся больше никогда не жениться, отмечает ТСН.

Несмотря на то, что воспитывался в религиозной семье, Брэд Питт - аттеист, который привык верить только в себя. У него есть принципы - он никогда не снимался обнаженным, даже в начале карьеры.

Сегодня появление актера в фильме - это 100% успеха в прокате. Брэд Питт давно уже все всем доказал. Сейчас у него заслуженный статус топ-звезды Голливуда. Он заработал сотни миллионов своей усердной работой и может позволить себе отказываться от роли, когда не видит целесообразности в фильме.

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Теги: #Брэд Питт#голливудские фильмы