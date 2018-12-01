Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми

Детали договоренностей между Джоли и Питтом конфиденциальны и не подлежат разглашению.

Адвокат Саманта Блей, которая представляет интересы Анджелины Джоли, заявила, что актриса и ее муж Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми в рамках развода.

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Об этом сообщает Reuters. По ее словам, данное соглашение делает ненужным бракоразводный суд.

Она также добавила, что детали договоренностей между Джоли и Питтом конфиденциальны и не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт и Анджелина Джоли назначили дату судебного разбирательства по поводу опеки над детьми.