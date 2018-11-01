Часть Эйфелевой башни продадут на аукционе (видео)

Аукцион назначен на 27 ноября. До этого часть лестницы, оценивается в 60 тысяч евро, станет частью выставки во дворе Artcurial.

В международном аукционном доме Artcurial на Елисейских полях выставят на продажу часть лестницы Эйфелевой башни, демонтированных в 1983 году.

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Часть башни имеет высоту чуть более четырех метров и насчитывает 25 ступеней.

Экспонат является одной из секций оригинальных винтовой лестницы 1889 года, которые когда-то соединяли второй и третий уровни башни.

Аукцион назначен на 27 ноября. До этого часть лестницы, оценивается в 60 тысяч евро, станет частью выставки во дворе Artcurial.

Различные части лестницы сейчас находятся в собственности престижных учреждений, а также в частных коллекциях по всему миру.