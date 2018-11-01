Часть Эйфелевой башни продадут на аукционе (видео)
11:17, 01 ноября 2018Мир
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Аукцион назначен на 27 ноября. До этого часть лестницы, оценивается в 60 тысяч евро, станет частью выставки во дворе Artcurial.
Во Франции на аукционе продадут кусочек Эйфелевой башни
В международном аукционном доме Artcurial на Елисейских полях выставят на продажу часть лестницы Эйфелевой башни, демонтированных в 1983 году.
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Часть башни имеет высоту чуть более четырех метров и насчитывает 25 ступеней.
Экспонат является одной из секций оригинальных винтовой лестницы 1889 года, которые когда-то соединяли второй и третий уровни башни.
Аукцион назначен на 27 ноября. До этого часть лестницы, оценивается в 60 тысяч евро, станет частью выставки во дворе Artcurial.
Различные части лестницы сейчас находятся в собственности престижных учреждений, а также в частных коллекциях по всему миру.
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