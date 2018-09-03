В Бразилии сгорел главный музей страны (фото)

По данным телеканала, в результате пожара никто не пострадал.

В бразильском городе Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии, который является старейшим научным учреждением страны. Об этом сообщает Globo.

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По данным телеканала, в результате пожара никто не пострадал. Как отмечается, коллекция музея насчитывает до 20 млн экспонатов.

По предварительной информации, все экспонаты музея были уничтожены пожаром.

Национальный музей Бразилии был открыт в 1818 году королем Португалии Жуаном VI.