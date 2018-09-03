В Бразилии сгорел главный музей страны (фото)
04:36, 03 сентября 2018Мир
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По данным телеканала, в результате пожара никто не пострадал.
REUTERS
В бразильском городе Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии, который является старейшим научным учреждением страны. Об этом сообщает Globo.
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По данным телеканала, в результате пожара никто не пострадал. Как отмечается, коллекция музея насчитывает до 20 млн экспонатов.
По предварительной информации, все экспонаты музея были уничтожены пожаром.
Национальный музей Бразилии был открыт в 1818 году королем Португалии Жуаном VI.
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