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«Супермен» Генри Кавилл сыграет ведьмака Геральта в новом сериале Netflix

19:39, 04 сентября 2018
Мир
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В Netfix решили взять Генри Кавилла на роль Геральта из Ривии / Instagram - henrycavill

Британский актер Генри Кавилл сыграет главную роль в новом сериале Netflix по культовой фентези-саги о ведьмаке Геральте, созданной польским писателем Анджеем Сапковским.

Данную информацию подтвердили в соцсетях сам Кавилл, а также шоураннер сериала Лорен Хиссрич.

«Он был первым, с кем я встретилась. У меня еще не было писателей или самих сценариев – лишь «зеленый свет» [от студии] и море энтузиазма. Это было четыре месяца назад, и я никогда не забывала страсть, которую он нес. Он и есть Геральт. Он был им всегда. Я с таким трепетом приветствую Генри Кавилла в семье «Ведьмака», - написала Хиссрич в Twitter.

Официальный аккаунт Netflix назвал утверждение Кавилла на роль отличным выбором.

Генри Кавилл известен как исполнитель роли Супермена в кинематографической вселенной DC. Он также снимался в популярном сериале «Тюдоры».

«Сага о ведьмаке» – цикл книг польского писателя Анджея Сапковского в жанре фэнтези. Первая книга увидела свет в 1986 году, а последняя – в 2013.

По мотивам книг в 2002 году был выпущен польский телесериал, а в дальнейшем польская студия-разработчик CD Projekt создала по «Ведьмаку» успешный цикл видеоигр, также получивших культовый статус.

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Теги: #сериалы#сериалы Netflix