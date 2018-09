«Супермен» Генри Кавилл сыграет ведьмака Геральта в новом сериале Netflix

Британский актер Генри Кавилл сыграет главную роль в новом сериале Netflix по культовой фентези-саги о ведьмаке Геральте, созданной польским писателем Анджеем Сапковским.

Данную информацию подтвердили в соцсетях сам Кавилл, а также шоураннер сериала Лорен Хиссрич.

«Он был первым, с кем я встретилась. У меня еще не было писателей или самих сценариев – лишь «зеленый свет» [от студии] и море энтузиазма. Это было четыре месяца назад, и я никогда не забывала страсть, которую он нес. Он и есть Геральт. Он был им всегда. Я с таким трепетом приветствую Генри Кавилла в семье «Ведьмака», - написала Хиссрич в Twitter.

He was my first meeting. I didn’t have writers or scripts yet – just a greenlight and a lot of passion. That was four months ago, and I’ve never forgotten the passion he brought. He IS Geralt. He always has been. I’m so thrilled to welcome HENRY CAVILL to the #Witcher family.