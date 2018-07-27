Меган Маркл страстно поцеловала принца Гарри на публике (фото)
12:44, 27 июля 2018Мир
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Пара не целовалась на публике со дня свадьбы.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл поддерживала своего мужа принца Гарри на благотворительном турнире по поло, который состоялся в Беркшире.
Об этом пишет 24 канал.
Команда Гарри одержала победу, и, кроме награды, он получил в подарок страстный поцелуй от Меган на пьедестале.
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Так свои чувства Меган и Гарри еще не демонстрировали со дня свадьбы, которая состоялась 19 мая.
Обычно пара соблюдает правила этикета и не проявляет нежности на публике, они даже не держатся за руки на официальных мероприятиях.
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