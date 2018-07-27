Меган Маркл страстно поцеловала принца Гарри на публике (фото)

Пара не целовалась на публике со дня свадьбы.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поддерживала своего мужа принца Гарри на благотворительном турнире по поло, который состоялся в Беркшире.

Об этом пишет 24 канал.

Команда Гарри одержала победу, и, кроме награды, он получил в подарок страстный поцелуй от Меган на пьедестале.

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Так свои чувства Меган и Гарри еще не демонстрировали со дня свадьбы, которая состоялась 19 мая.

Обычно пара соблюдает правила этикета и не проявляет нежности на публике, они даже не держатся за руки на официальных мероприятиях.