Студийную запись 16-летнего Дэвида Боуи нашли в хлебнице на чердаке

Запись была сделана для звукозаписывающей компании Decca, которая, в итоге, сотрудничать с The Konrads не стала.

На аукцион выставлена самая ранняя из известных демозаписей Дэвида Боуи, сделанная в 1963 году. Тогда он два года входил в группу The Konrads, других аудиозаписей того периода нет.

Как сообщает Meduza, на записи Боуи, которому в тот момент было 16 лет, исполняет "I Never Dreamed" со своей первой группой The Konrads. Запись была сделана для звукозаписывающей компании Decca, которая, в итоге, сотрудничать с The Konrads не стала.

Читайте такжеВ течение ближайших 20 лет: астронавт рассказал, когда люди достигнут Марса

Запись обнаружил бывший участник The Konrads Дэвид Хэдфилд в принадлежавшей его деду хлебнице, хранившейся на чердаке. Кроме записи, рассказал Хэдфилд, он нашел и другие материалы, связанные с The Konrads.

По словам Хэдфилда, это единственная демозапись The Konrads с сольным вокалом Боуи. В тот период была сделана еще одна демозапись для Decca, но на ней солистом был Роджер Феррис, а Боуи выступал в роли бэк-вокалиста.

Демозапись выставлена на аукцион Omega Auctions, который пройдет в сентябре в Ньютон-Ле-Виллоус, графство Мерсисайд. Предполагается, что пленка уйдет с молотка как минимум за 10 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Канаде женщина нашла кольцо, которое ее свекруха потеряла 13 годами ранее - оно находилось под землей в огороде и нашлось на морковке.