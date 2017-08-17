Женщина выкопала в свекрухином огороде морковку с драгоценным кольцом

84-летняя жительница Канады Мэри Грэм смогла вернуть потерянное 13 лет назад кольцо с бриллиантом. Оно обнаружилось на морковке, выкопанной в ее огороде, сообщает Би-би-си.

В 2004 году женщина потеряла кольцо, пропалывая градки на семейной ферме в провинции Альберта. Мэри была безутешна, но предпочла сохранить потерю в тайне от всех, кроме своего сына. Он купила похожее, но более дешевое кольцо, которое все эти годы и носила как ни в чем не бывало.

Читайте такжеКупленное за 10 фунтов кольцо с бриллиантом продано на аукционе за 656 тысяч

В понедельник ее невестка, живущая теперь на ферме, неожиданно раскрыла тайну. Она нашла кольцо, когда отмывала от грязи кривую морковку, выкопанную в огороде к ужину. Морковка проросла прямо через кольцо, много лет затерянное в почве, что позволило драгоценности оказаться на поверхности.

Сын Мэри Грэм сразу догадался, кому может принадлежать кольцо, и позвонил матери.

Теперь женщина сожалеет, что скрыла правду от своего мужа, умершего 5 лет назад. По ее словам, супруг был большим весельчаком и, возможно, нашел бы эту историю довольно забавной.

Это не первая история с бриллиантом, найденным в огороде. В 2011 году женщина в Швеции нашла свое потерявшееся обручальное кольцо, которое также взошло на морковке спустя 16 лет после пропажи.

Как сообщал УНИАН, недавно жительница Киевской области обратилась к спасателям. На ее огороде поселился "динозавр", который съел ее кабачки.