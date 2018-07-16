Atlantic Council: Международные СМИ повторяют пропаганду Кремля об Украине даже после 4 лет войны

Информационная война не научила прессу не доверять российской информации об украинских событиях.

Когда двое членов команды Хорватии на Чемпионате мира по футболу записали 9-секундное видео, посвятив свою победу над Россией в четверти финала Украине, они использовали украинский патриотический лозунг «Слава Украине!». Будучи бывшими игроками киевского «Динамо», они считали, что отправляют немного дерзкое, но совершенно безобидное послание украинским друзьям. Однако, миллионы разъяренных зрителей в России решили, что ничего невинного в видео нет. Для них это было грубое оскорбление национального достоинства, родом из эры нацизма.

Эта исторически неправильная интерпретация фразы «Слава Украине» хорошо отражает то, как современная Россия смотрит на все украинское через узкую и искаженную историческую призму украинского движения за независимость во время Второй мировой войны. Об этом пишет научный сотрудник-нерезидент Atlantic Council Питер Дикенсон.

Он добавляет, что в соответствии с российской искаженной логикой, «Слава Украине» - это «фашистское лозунг», потому что его использовали украинские повстанческие силы во времена Второй мировой войны, которые стратегически сотрудничали с немцами, прежде чем начать борьбу как против нацистов, так и против «красных». Эти украинские повстанцы долгое время были фигурантами оправданий Кремля относительно оккупации Крыма и части Донбасса. Российская пропаганда изображала украинских патриотов некой «коллективной реинкарнацией орды Гитлера».

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Конечно, со времен СССР реакцией пропаганды на украинское движение за независимость всегда была попытка изобразить украинских патриотов как фашистов, а фразу «Слава Украине» - как аналог «Хайль Гитлер». Этот подход никогда не был исторически точным. А эволюция фразы за последние годы подчеркнула его абсурдность. Не будучи продуктом времен Второй мировой войны, лозунг «Слава Украине» берет свое начало из раннего движения национального освобождения Украины в начале 20-го века за долго до 1940-х годов. Оно стало распространенным среди различных воинских формирований во времена попытки закрепить создание независимой УНР на фоне большевистского хаоса. С того времени выражение оставалось в употреблении и получало дополнительную популярность с каждым переломным для истории Украины эпизодом: от советской «перестройки» до «Революции достоинства». Сегодня лозунг «Слава Украине» - это обычное патриотическое выражение, которым пользуются все: от украинских политиков и звезд до иностранных дипломатов. Автор называет его аналогом «Да здравствует Франция!» или «Боже, благослови Америку!». Единственные люди, кого до сих пор шокирует или оскорбляет украинская фраза, - это те, кто относится к самой независимости Украины как к проявлению опасного экстремизма. Это объясняет вирусную реакцию россиян на видео хорватских футболистов во время Чемпионата мира. Но возникают также серьезные вопросы относительно того, как международные СМИ решили освещать этот эпизод.

Много изданий небрежно повторили неправильную трактовку Кремля относительно фразы «Слава Украине», назвав ее «антироссийским националистическим лозунгом, который берет начало из истории фашизма в 20-м веке». По мнению автора, это должно быть важным звоночком для всех, кто думает, что российская дезинформация начала терять влияние. Хотя международная осведомленность о тактике Кремля в гибридной войне сильно выросла с 2014 года, все дороги часто ведут в Москву, когда дело доходит до освещения в СМИ вопросов об Украине.

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Дикенсон напоминает, что ложь Кремля о «Слава Украине» фактически повторили The Independent, The Sun, Bloomberg и другие издания. Это доказывает, что Москва до сих пор имеет серьезное влияние на международное восприятие Украины. Конечно, в этом ничего нового. После распада СССР репортажи международных СМИ об Украине сильно страдали от российских предубеждений из-за распространенной привычки отдавать написание материалов об украинских событиях московским корреспондентам. Несмотря на то, что Россия ведет необъявленную войну против Украины, последствия такого подхода для международной журналистики должны были бы казаться очевидными. Однако, эта практика продолжается и сегодня, производя предсказуемо неудовлетворительные результаты.

Плохой международный имидж Украины и ее мизерный академический отпечаток тоже вредят ситуации. Слишком часто это заставляет заинтересованных в стране сторон искать информацию в русофильских источниках, которые лишь усугубляют старые стереотипы и не способны подробно раскрыть постсоветский опыт Украины. Пока Киев не сделает себя более доступным для англоязычной аудитории, эта проблема будет оставаться.

Хоть четыре года информационной войны с Кремлем не убедили международную прессу дважды подумать, прежде чем доверять информации об Украине из России, опыт, по крайней мере, научил украинцев, что важно своевременно отражаться. Автор напоминает, как посольство Украины в Лондоне быстро отреагировало и раскритиковало британские СМИ за неправильное трактование выражения «Слава Украине». В результате, The Independent исправили ошибку за считанные часы. Такие же жалобы срабатывают, когда кто-то изображает на картах Крым территорией России.