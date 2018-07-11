Климкин объяснил, почему Россия считает приветствие "Слава Украине!" враждебным

Глава МИД Украины отметил, что Россия видит в словах «Слава Украине!» угрозу.

Российская Федерация считает приветствие «Слава Украине!» враждебным, потому оккупировала украинский Крым.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в социальной сети Facebook.

"Приветствие «Слава Украине!» звучит не только патриотично, но и гордо. И для нас, и для наших друзей. Поэтому-то они так и обращаются к нам по всему миру, в том числе и известные политики, лидеры многих демократических стран. Это стало и их приветствием. Только Россия от него шарахается и воспринимает как враждебное для себя. А причина простая. Россия вероломно напала на Украину и захватила наш Крым и Донбасс", - сообщил Климкин.

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«Поэтому в словах «Слава Украине!» и слышит угрозу для себя, еще и требует, чтобы так считал и весь мир. Подобная неадекватная реакция характерна для лиц, совершивших уголовные преступления. Мы же, украинские дипломаты, будем спокойно и последовательно разъяснять нашим зарубежным партнерам причины болезненной российской нервозности. И убежден: все больше друзей будут приветствовать нас искренними словами: «Слава Украине!» - заявил Климкин.

При этом он отметил, что, поскольку спорт формально отделен от политики, МИД воздерживается от прямой полемики с Международной федерацией футбола (FIFA).

"Хотя нам и не нравится, что сама Федерация явно не отказывается от политических игр. А вот со всеми остальными - поработаем", - добавил он.

Как известно, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2018 года в российском городе Сочи, хорватский футболист Домагой Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии Огненом Вукоевичем, который работал в штабе сборной скаутом, записали видеоролик с приветствием Украине. На видео Вида произнес лозунг: «Слава Украине!». Оба футболиста в свое время были игроками ФК «Динамо» (Киев).

После этого ФИФА официально объявила предупреждение Виде, а Вукоевича отстранили от работы на чемпионате мира и лишили аккредитации, а также оштрафовали на 12,8 тыс. евро.