Эстония продает с аукциона царскую крепость в Таллине
09:50, 30 апреля 2018Мир
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Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса.
Восстановление комплекса обойдется новому владельцу в 70–80 млн евро \ allcastles.ru
Правительство Эстонии решило продать с аукциона морские фортификационные сооружения в Таллине.
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Батарейная крепость была построена по приказу Николая I в 1840 году. «Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря», - говорится в сообщении эстонского правительства.
По оценке министра госуправления Яака Ааба, восстановление комплекса обойдется новому владельцу в 70–80 млн евро.
Батарейная крепость - памятник архитектуры. В 1867 защитные сооружения были переоборудованы в казармы, с 1920 по 2003 годы в помещениях действовала тюрьма. Сейчас здание заброшено.
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