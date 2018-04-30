Эстония продает с аукциона царскую крепость в Таллине

Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса.

Правительство Эстонии решило продать с аукциона морские фортификационные сооружения в Таллине.

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Батарейная крепость была построена по приказу Николая I в 1840 году. «Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря», - говорится в сообщении эстонского правительства.

По оценке министра госуправления Яака Ааба, восстановление комплекса обойдется новому владельцу в 70–80 млн евро.

Батарейная крепость - памятник архитектуры. В 1867 защитные сооружения были переоборудованы в казармы, с 1920 по 2003 годы в помещениях действовала тюрьма. Сейчас здание заброшено.