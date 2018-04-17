Сенатор Джон Маккейн станет героем сериала HBO

Джон Маккейн согласился на съемки незадолго после того, как ему диагностировали рак мозга.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн станет героем документального сериала телеканала HBO.

Об этом сообщает Deadline.

81-летний Маккейн — ветеран войны во Вьетнаме и пять лет провел во вьетнамском плену, с 1987 года является сенатором от штата Аризона, в 2008 году претендовал на пост президента США. Взявшийся за проект продюсер Питер Кунхардт уверен, что с такой биографией Маккейн достоин интересной экранной истории.

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«За долгие годы Джон заработал репутацию американского героя. В последней главе своей жизни он хочет напомнить современному поколению, на что может и должно быть похоже правительство», — делится Кунхардт.

Джон Маккейн согласился на съемки незадолго после того, как ему диагностировали рак мозга. В телефильм также войдут интервью с друзьями, коллегами и семьей Маккейна, а также видными политическими фигурами. Пока дата премьеры неизвестна.