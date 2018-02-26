Секс-охотницу на российских олигархов Настю Рыбку задержали в Таиланде

Настя Рыбка задержана в курортном Паттайе вместе с Алексом Лесли.

Среди задержанных в Таиланде секс-инструкторов из РФ оказались Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

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Россияне находятся в полицейском участке.

Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала десять россиян, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.