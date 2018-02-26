Секс-охотницу на российских олигархов Настю Рыбку задержали в Таиланде

09:35, 26 февраля 2018
Мир
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Рыбка задержана в Таиланде / instagram.com/nastya_rybka

Среди задержанных в Таиланде секс-инструкторов из РФ оказались Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

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Россияне находятся в полицейском участке.

Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала десять россиян, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.

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Теги: #секс-индустрия#Настя Рыбка