РФ удается использовать эти КАБы на большую дистанцию, потому что у Украины не хватает дальнобойных ракет.

Для того, чтобы отогнать от границ российские самолеты, запускающие управляемые авиабомбы, Украине нужно достаточное количество ракет класса "воздух-воздух", которые от места запуска должны работать на расстоянии 140-160 км. Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире Еспресо.

По его словам, можно отогнать от границ вражескую авиацию с КАБами "хоть послезавтра", если бы союзники передали нам дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух", которые должны работать на расстоянии 140-160 км от места запуска.

Эксперт подчеркнул, что тогда удалось бы поражать и уничтожать российскую авиацию, не давать им возможности выходить на дистанцию пуска.

"Почему они начали использовать КАБы с реактивными двигателями? Потому что это была одна из попыток - если Украина будет использовать дальнобойные ракеты, чтобы продолжать бить по переднему краю, а россияне будут их запускать с большей дистанции для того, чтобы украинцы не поражали. Исходя из того, что у нас не очень большое количество ракет большой дальности класса "воздух-воздух", россиянам пока удается использовать эти КАБы на большую дистанцию вглубь территории Украины", - пояснил Хазан.

Он отметил, что определенное количество новых самолетов и дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" приведет к тому, что россияне или вообще перестанут использовать КАБы, или это существенно будет влиять на возможность их сбрасывать. Соответственно, по словам Хазана, существенно уменьшится количество КАБов, которое враг сможет применять по Украине.

Российские КАБы - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские управляемые авиабомбы (КАБы) уже долетают до Николаева, Полтавы, Одессы. Это специально усовершенствованные варианты с реактивным двигателем, которые могут преодолевать расстояние до 150 км от места пуска.

Нардеп Василий Мокан считает, что такие КАБы в перспективе могут стать угрозой даже для столичного региона. По его убеждению, Кремль решил в этом отопительном сезоне лишить украинцев тепла, воды и света.

"Это часть глобального плана по тому, чтобы склонять Украину к капитуляции. Конечно, создать проблемы они нам могут, и серьезные проблемы", - сказал Мокан.

