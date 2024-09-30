Россияне планируют ежемесячно готовить по 18 операторов таких БПЛА.

Российское пропагандистское издание "ТАСС" раскрыло детали работы "секретного" учебного центра СТЦ ("Специальный технологический центр"). Он реализует около 90 различных программ, в том числе по подготовке экипажей для разведывательных дронов типа "Орлан-10" и "Орлан-30".

Как пишет Defense Express, главный конструктор центра Роман Иванов рассказал, что с 2022 года процесс обучения операторов дронов существенно изменили. Обучение теперь проходит в усиленном режиме - 12 часов в день вместо восьми, и длится месяц. Из программы подготовки убрали элементы, касающиеся гражданского использования дронов.

Минобороны РФ подало запросы на улучшение материально-технической базы центра, однако пока соответствующий контракт не был заключен. В планах - достичь показателей подготовки 1000 операторов в год, что составляет более 80 человек в месяц.

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Российская сторона отмечает, что обучение обходится дорого - примерно в один миллион рублей (около 10,6 тыс. долларов США). Это связано с тем, что значительная часть курса предусматривает полеты на реальных дронах, стоимость которых, по их данным, превышает 10 млн рублей (106 тыс. долларов). Ресурса одного "Орлана" хватает примерно на два-три месяца обучения, что в эквиваленте составляет 720-1080 часов полета, хотя реальный ресурс, вероятно, меньше.

Операторами становятся военные, которые ранее не имели опыта управления беспилотниками, особенно самолетного типа. После обучения формируется экипаж из трех человек: пилот, оператор оборудования и техник. Перед началом курса каждый курсант проходит тестирование на способность управлять БПЛА.

"Орлан-10" - что известно

"Орлан-10" - крайне опасный беспилотник. Он может пролететь 600 километров, подняться на 5 километров, а радиус его действия - 120 километров.

Дрон обнаруживает цели и корректирует огонь, перехватывает радиопереговоры, блокирует мобильную связь, "ломает" сигнал GPS, сбрасывает боеприпасы с малой высоты и тому подобное.

Недавно стало известно, что зенитчики 3-й отдельной танковой Железной бригады ВСУ впервые сбили на огромной высоте российский беспилотник "Орлан" в небесной дуэли и показали видео.

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