"Орлан-10" - крайне опасный беспилотник.

Зенитчики 3-й отдельной танковой Железной бригады ВСУ впервые сбили на огромной высоте российский беспилотник "Орлан" в небесной дуэли и показали видео.

"От этой новости захватывает дух. Железная бригада впервые сбила высотный российский беспилотник в небесной дуэли! Это произошло 7 сентября над Харьковщиной. Как только засекли вражеский БПЛА "Орлан-10", в заданный район помчалась группа "Ворон" зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона", - рассказали военные.

Говорится, что во взаимодействии с собратьями-пограничниками танкисты определили курс и высоту цели. На месте один воин подготовил технику к работе, затем вступили в действие еще двое членов экипажа охотников за разведывательными "крыльями" оккупационных войск.

Военные рассказали, что охота была сверхсложной. Во-первых, высота - более трех километров, во-вторых, "Орлан" постоянно менял направление и высоту.

"Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы "Ворон" беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили", - говорится в сообщении.

ВСУ сбили российский "Орлан" на огромной высоте - видео

"Орлан-10" - что известно

В бригаде напомнили, что "Орлан-10" - крайне опасный беспилотник. Он может пролететь 600 километров, подняться на 5 километров, а радиус его действия - 120 километров.

Дрон обнаруживает цели и корректирует огонь, перехватывает радиопереговоры, блокирует мобильную связь, "ломает" сигнал GPS, сбрасывает боеприпасы с малой высоты и тому подобное.

Украинские FPV-дроны уничтожают самолеты России

Летом соцсети заполонили фото сбитого российского вертолета Ми-8. Самой большой неожиданностью стало то, что его уничтожил дешевый небольшой дрон ВСУ. Как пишет The Economist, сначала было непонятно, это счастливое попадание или признаки прорыва в воздушной войне.

Ранее уже были случаи уничтожения вертолета дроном. В мае 2022 года Bayraktar TB2 выпустил ракету для уничтожения российского транспортного вертолета на острове Змеиный. Однако тогда речь шла о машине, которая была похожа на маленький самолет, а сейчас ВСУ уничтожают цели маленькими FPV-дронами, большинство из которых весят менее 1 кг. The Economist проанализировали все эти события и пришло к выводу "у украинцев - определенный прорыв в воздушной войне.

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