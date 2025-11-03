Грабский считает, что речь идет о 100 ракетах вместе с "Фламинго".

Украина может выпускать до 100 ракет разных типов в месяц. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в интервью "Фабрике новостей".

"Если Россия, имея полностью все технологии, с надрывом может делает 200-250 ракет в месяц, то для Украины сотня ракет будет вообще максимально", - сказал он.

При этом уточнил, что речь идет примерно о сотне ракет всех типов, в том числе "Фламинго".

"Это потолок того, что Украина может себе позволить. Давайте не забывать, что до некоторых объектов ракетной промышленности РФ мы дотянуться не можем, а то, что мы называем рассредоточением производства, оно тоже затягивает процессы сборки и изготовления. Это тоже является очень важным временным фактором по выпуску этих ракет", - подчеркнул Грабский.

Эксперт считает, что поскольку Украина может делать до сотни ракет в месяц, то, учитывая запасы, ежемесячное использование ракет их запуск будет варьировать в показателях 70-80 ракет максимум.

Грабский уверен, что Украина все-таки получит от США "Томагавки". По его словам, это может затянуться по времени – до полугода, в частности, через необходимость научить людей запускать эти ракеты, подготовить необходимую ифраструктуру. Он добавил:

"Томагавк" это не банка с пивом, которую можна передать и сразу открыть и использовать. Это немного более сложное оружие".

Производство ракет "Фламинго"

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что были определенные проблемы на производстве ракет "Фламинго", но заверил, что государственный заказ до конца этого года будет полностью выполнен.

По его словам, есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают. При этом добавил, что удалось найти собственные ресурсы для проплаты.

Главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков раньше сообщал, что производство крылатых ракет "Фламинго" будет наращиваться: в октябре в сутки планируется производить семь единиц.

"Фламинго" - это дальнобойная крылатая ракета, которая может нести боеголовку весом 1150 кг и пролететь до России до 3000 километров.

