В частности, Россия наращивает производство ударных беспилотников Shahed-136.

Оборонно-промышленный комплекс РФ не способен производить такое количество вооружения, которое позволило бы оккупантам захватить украинские территории. Однако Москва взялась за "чистку" складов танков и снарядов.

Об этом пишет Welt. Что касается дронов, то Россия наращивает производство ударных беспилотников Shahed-136. В то же время увеличить объемы производства ракет Москва не может в силу наличия там западных компонентах.

"Если внимательнее рассмотреть четыре ключевые сферы вооружений, то ситуация гораздо менее радужная – и одновременно далека от надежд украинцев и их западных партнеров", – пишет издание.

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Какая ситуация с танками

По данным аналитиков портала ORYX, российская армия уже потеряла в Украине 8 400 единиц бронетехники. В это число вошли 2,9 тысячи танков и 5, 5 тысячи бронетранспортеров.

Всего перед полномасштабным вторжением у россиян было около 10 тыс. единиц этого вида техники (как новых образцов, так и тех, что стояли на полигонах). По состоянию на начало 2024 года со спутниковых снимков стало известно, что у РФ есть еще 40% танков на полигонах. Они будут восстанавливаться и отправляться на фронт в Украину. Темпы оценивают на уровнедо 1 600 единиц в год. Также россияне могут выпускать до 200 бронемашин в год.

Согласно подсчетам Иоганна Мишеля и Майкла Джерстада из Британского международного института стратегических исследований, запасы старой техники в РФ уменьшатся до нуля в течение двух-трех лет.

Что с ракетами

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что РФ может выпускать около 230 штук некоторых видов ракет в месяц. 130 штук из них имеют дальность более 350 км, еще 100 – с меньшей дальностью.

Из-за западных санкций нарастить производство Москва не может. В каждой ракете, которая производится Россией, имеется от 40 до 50 элементов западного происхождения. О нехватке ракет говорит и то, что РФ вынуждена делать паузы в обстрелах Украины, а также ведет переговоры о поставках оружия с Ираном и Северной Кореей.

Производство дронов

Недавно российский министр промышленности заявил, что в 2025 году РФ намерена выпустить 5 тысяч ударных дронов типа Shahed-136. Их оккупанты ежедневно используют для атак по украинским городам. В то же время общая цель по выпуску дронов в том году составляет 11 тысяч единиц.

В среднем в 2023 году россияне выпускали по Украине по 8 дронов в сутки, исходя из того, что всего было применено 3095 БПЛА. В 2024 году этот показатель сильно не изменился, что говорит о том, что россияне не смогли существенно нарастить производство ударных беспилотников

С учетом атаки по заводу в Татарстане 4 апреля, есть сомнения, что ситуация улучшится.

Какая ситуация с артиллерийскими снарядами

В 2024 году российская промышленность способна выпустить 2,1 млн снарядов. Welt отмечает, что Москва также может рассчитывать на советские запасы, а также на поставки от своих партнеров. Основными поставщиками называют Беларусь и Северную Корею. Так, КНДР прислала России уже 3 млн артиллерийских снарядов.

"Состояние хранящихся боеприпасов, вероятно, будет очень плохим, поскольку, учитывая огромное потребление в первые два года после вторжения, оружейные компании, вероятно, уже выбрали лучшие резервы", – говорится в материале.

Производство оружия в России

Российские военные испытали на передовой в Украиен новый роботизированный комплекс "Сталкер". Его оккупанты использовали зачистки района от взрывоопасных предметов и установленных мин на Авдеевском направлении.

Кроме того, РФ, вероятно, создала собственный морской дрон. Один такой выловили из моря в Румынии. Он построен на базе спасательного катера и противокорабельной ракеты, говорят эксперты.

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