Речь идет, в частности, об артиллерийских выстрелах, патронах к стрелковому оружию, комплектующих элементах, подрывниках и тому подобное.

Министерство обороны передало Вооруженным силам Украины значительное количество боеприпасов различных калибров, которые когда-то были списаны. Как сообщила пресс-служба ведомства, эти боеприпасы были переданы предприятиям для утилизации как избыточные еще до 2014 года.

"С началом широкомасштабного вторжения РФ потребность в боеприпасах значительно возросла, что требовало оперативных решений по их возвращению и использованию. Благодаря усилиям специалистов Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества возвращенные боеприпасы, после тщательной проверки качества, уже применяются на поле боя против российских оккупантов", заявили в министерстве.

Речь идет, в частности, об: артиллерийских выстрелах; боеприпасах к стрелковому оружию; комплектующих элементах; подрывниках и тому подобное.

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Отмечается, что этот процесс является частью деятельности Минобороны по усилению обороноспособности Украины и обеспечения украинских военных необходимыми ресурсами для эффективного противостояния агрессору.

"Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон - жизненно необходимы на поле боя. Вместо утилизации боеприпасов, "утилизируем" ими врага. Даем вторую жизнь - стараемся восстановить все, что подлежит ремонту и дальнейшей эксплуатации. Все работаем для обеспечения фронта", - прокомментировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

России тоже не хватает снарядов

Как сообщал УНИАН, ранее Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника НАТО писало, что России не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать масштабное наступление в Украине. Чтобы осуществить подобную операцию, Москве необходимо обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что она уже имеет. По словам чиновника, на поле боя Россия несет очень большие потери, пытаясь получить небольшие территориальные достижения и не имея достаточного количества войск и боеприпасов для широкомасштабного наступления.

По оценкам собеседника, Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года. При этом отмечается, что "украинская оборона значительно улучшилась".

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