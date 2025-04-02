Ранее стало известно, что разработчиком самолета выбрали компанию Boeing.

Истребитель F-47, который сейчас разрабатывает Boeing, может быть лишь первым шагом в инициативе Воздушных сил США по созданию пилотируемого боевого самолета следующего поколения. Об этом со ссылкой на бывшего помощника министра ВС США по вопросам закупок, технологий и логистики Эндрю Хантера пишет The War Zone.

Хантер отметил, что конкурс на пилотируемый боевой самолет NGAD был "создан таким образом, чтобы поощрять [...] творчество", а также отметил, что F-47 представляет собой "Increment 1".

Хантер видит различные версии истребителя как часть одной программы создания боевого самолета, хотя лишь "время покажет, сколько именно модификаций будет построено".

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Некоторые аналитики предполагают, что для конкурентов Boeing - Lockheed Martin и Northrop Grumman - не все потеряно. Впрочем, даже они признают, что центральная роль в пилотируемой инициативе NGAD выглядит для этих компаний маловероятной.

Развитие F-47 видится более логичным путем для достижения целей, которые ставят перед собой США. Поэтому, наиболее вероятным сценарием является создание последовательных производственных партий базового F-47, но с определенными отличиями.

Northrop Grumman и Lockheed Martin все еще могут стать субподрядчиками главного подрядчика программы. Например, они могут создать некоторые системы и подсистемы для перспективного самолета.

Истребитель F-47 - что известно

Напомним, в марте Трамп объявил о создании истребителя шестого поколения F-47. По словам президента США, экспериментальная версия аппарата тайно летала почти пять лет.

Трамп также сообщил, что предложит американским союзникам менее мощную экспортную версию F-47, но бывший министр Воздушных сил Фрэнк Кендалл сомневается, что они будут в этом заинтересованы, ведь цена самолета будет "слишком большой".

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