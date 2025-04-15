В будущем новый самолет должен заменить F-22 Raptor пятого поколения.

Воздушные силы США обнародовали новый ролик, в котором, возможно, продемонстрировали вид перспективного истребителя шестого поколения F-47. Об этом сообщает Army Recognition .

Американские военные не представили никаких объяснений. Сам самолет можно видеть лишь в течение нескольких секунд, однако этого хватило, чтобы сделать определенные выводы.

Как видно, самолет существенно отличается от более ранних изображений, на которых можно было увидеть только переднюю часть F-47. Истребитель не имеет переднего горизонтального оперения, которое можно видеть, например, на российском Су-30СМ.

Видео дня

Самолет на видео имеет широкий и плоский фюзеляж. Он оснащен двумя двигателями неизвестного типа. Воздухозаборники F-47 (если это действительно он) очень нечеткие, что добавляет таинственности, которая окружает конфигурацию истребителя.

F-47 - справка

Напомним, в марте Дональд Трамп объявил о создании истребителя шестого поколения F-47. Разработчиком выбрали компанию Boeing.

По словам президента, истребитель станет "самым передовым, самым эффективным и самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных". Президент добавил, что экспериментальная версия истребителя летала почти пять лет.

Характеристики остаются неизвестными. Предполагается, что самолет будет иметь сверхзвуковую крейсерскую скорость, принципиально новое оружие, а также будет интегрирован с различными системами боевого управления и поражения.

Некоторые специалисты считают, что новый американский самолет может позаимствовать определенные технические решения у более ранних экспериментальных разработок, например, X-36 и Bird of Prey.

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