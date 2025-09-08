Ранее этот дрон ошибочно называли "Италмас", заметил Бескрестнов.

Россия в войне против Украины использует новые ударные беспилотники под названием БМ-35. Об этом сообщают специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флэш" Бескрестнов и Милитарный.

По словам "Флеша", о работе этих дронов он уже писал в конце июля, однако тогда ошибочно называл их "Италмас". Он опубликовал очередное перехваченное видео с этого БПЛА, который атакует Сумскую областную военную администрацию.

"29 июля я писал пост об этой беде и просил закупить РЭБ для подавления видеоканала управления этого БПЛА. Видимо, не закупили", - отметил эксперт.

Как информирует Милитарный, дрон имеет аэродинамическую схему с дельтовидным крылом и неустановленное количество боевой части.

"БМ-35 оборудован двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом, который расположен в носовой части фюзеляжа. Также беспилотник оборудован аналоговой системой передачи видеосигнала, которая работает в частотном диапазоне 3,3 ГГц, а также курсовой камерой", - говорится в сообщении.

Этот беспилотник неоднократно атаковал прифронтовые населенные пункты, нанося ущерб гражданской инфраструктуре и психоэмоциональному состоянию гражданских жителей.

Отмечается, что конструкция дрона содержит по меньшей мере 41 иностранный компонент, в частности из Швейцарии, США и Тайваня. Большинство же деталей происходит из КНР.

Что известно об этом дроне

Как сообщал ранее УНИАН, Россия превращает Сумы в полигон для испытания дронов. "Флеш" писал, что российский БПЛА "Италмас" (так он ранее называл БМ-35) "стал настоящей бедой для Сум". Также он уверял, что россияне перенесут опыт использования этого БпЛА и на другие фронты, поэтому призвал создать решение для прикрытия прифронтовых городов.

О том, что армия РФ тестирует на Сумах беспилотники "Италмас", сообщала и журналистка Олеся Боровик. По ее словам, новые дроны оккупантов похожи на "Шахеды", однако они автоматически наводятся с помощью оператора. Кроме того, эти беспилотники имеют небольшой заряд - 15-20 кг взрывчатки.

