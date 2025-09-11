Аэропорт в Жешуве является одним из важнейших транзитных пунктов для поставок оружия в Украину, отмечает издание.

В ночь на среду, 10 сентября, немецкие солдаты на экранах радаров заметили российские дроны, летающие над Украиной. Все чаще они стали замечать российские беспилотники над западом Украины, где до границы с Польшей менее 70 километров. Однако, этой ночью, как пишет немецкое издание Spiegel, ситуация была иной.

Немецкие военные наблюдали, как точки на экране движутся в сторону польской границы и незаконно попадают на территорию страны НАТО.

Издание отмечает, что они передают все, что видят и вносят данные в своих радаров в общую картину ситуации НАТО, как того требуют правила совместной противовоздушной обороны в альянсе.

Видео дня

Указывается, что затем объявляется воздушная тревога и польские истребители F-16 и нидерландские стелс-самолеты F-35 поднимаются в воздух. Приводятся данные в статье, что из более чем 20 российских беспилотников удалось уничтожить по меньшей мере три.

По данным представителя НАТО, это первый случай, когда российские боевые дроны были сбиты над территорией НАТО.

Как говорится в публикации, канцлер Германии Фридрих Мерц ночью в Берлине получает информацию о событиях на восточном фланге НАТО, после чего Берлин связывается с польским правительством в Варшаве.

Издание отмечает, что это уже не впервые, когда российские беспилотники залетают на территорию страны НАТО, но в таком количестве это было впервые. Поэтому, это выглядит как эскалация конфликта со стороны России.

Издание также указывает, что НАТО предполагает, что страна-агрессор могла направить не менее пяти беспилотников на логистический центр в Жешуве. Аэропорт города является одним из важнейших транзитных пунктов для поставки оружия и другого военного оборудования в Украину.

Согласно данным, в Жешуве сейчас дислоцируются около 200 немецких военных и более 100 тяжелых транспортных средств. Кроме этого, в городе работает 21-я группа противовоздушной обороны Бундесвера с двумя системами Patriot, которую перебросили из Германии.

Как сообщили источники из армии, обе системы Patriot были переведены в режим боевой готовности. Они отслеживали российские дроны, однако не применяли ракеты.

Атака РФ дронами по Польше: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Польша на 3 месяца ограничила полеты в восточной части страны - вдоль границ с Беларусью и Украиной. Также с 11 сентября минимум на неделю небо над границей с РФ и Белоруссией закрывает и Латвия. Министр обороны страны Андрис Спрюдс выразил мнение, что российские БпЛА в воздушном пространстве НАТО являются предупредительным сигналом, поэтому стоит сделать все возможное, чтобы предотвратить эскалацию атак дронов.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время совместного выступления с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Украина предлагает всем европейским странам-соседям совместную программу финансирования производства и развития дронов-перехватчиков. Зеленский добавил, что для укрепления производства оружия уже было много сделано совместными усилиями. Президент Украины добавил, что Финляндия готова поддерживать это направление.

Вас также могут заинтересовать новости: