Носителями этой авиабомбы могут быть бомбардировщики Су, БпЛА и, предварительно, РСЗО Торнадо-С.

Высокоточный универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМБП Д-30СН России включает спутниковую навигационную систему. По данным украинских разведчиков, в производстве задействованы десятки предприятий.

Как пояснили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, УМББ - это высокоточный управляемый авиационный боеприпас (управляемая планирующая авиационная бомба) с интегрированной в корпус боевой частью. Эквивалент - авиабомбы ФАБ-250. Внутренние модули и блоки УМПБ аналогичны тем, которые применяются в унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК), в частности модуль автопилота - S.M.A.R.T.

Носителями авиабомбы Д-30СН могут быть бомбардировщики Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24, БпЛА С-70 "Охотник". Дальность применения - до 100 км, при условии применения с высоты 12-15 км.

По предварительным данным, указанные планирующие бомбы также могут запускаться с наземных платформ - 300 мм реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" с применением стартового двигателя.

По данным ГУР, для работы в условиях действия средств РЭБ навигационная система УМПБ включает спутниковую навигационную систему с адаптивной антенной решеткой (CRPA) - "Комета-М8". Владельцем патента и главным организатором производства УМПБ является российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение", главный исполнитель - предприятие из состава корпорации АО "Концерн "Гранит-электрон".

"Десятки предприятий, задействованных в производстве УМПБ Д-30СН, давно известны своими связями с военно-промышленным комплексом России и уже находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции. Однако отдельные производители и поставщики комплектующих для российской авиабомбы до сих пор оставались вне поля зрения санкционной политики, а затем - продолжают иметь доступ к иностранным компонентам, оборудованию и технологиям", - отмечают в ГУР.

Что известно об УМПБ

УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас) - российская планерная авиабомба, созданная на основе на ФАБ-250. Ориентировочная дальность применения УМПБ Д-30СН составляет около 90 км. Боеприпас является попыткой РФ создать более дешевый аналог своих более сложных ракет, таких как Гром-1Э, и западных высокоточных бомб, типа GBU-39 SDB. Оккупационная армия активно использует УМПБ Д-30СН для ударов по украинским городам, в частности Харькову, Сумам, Херсону и Запорожью.

Впервые в российско-украинской войне УМПБ Д-30 был применен по Мирнограду, в марте 2024 года РФ впервые ударила по Харькову УМПБ Д-30, 8 марта 2025 года - по Дружковке.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) - российская корпорация является крупнейшим в России холдингом - разработчиком и поставщиком противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. Всего в корпорацию входят почти четыре десятка предприятий. Из-за вторжения России в Украину корпорация находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Реактивный БПЛА "Герань-3" - что известно

Напомним, недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало о начинке российского реактивного БПЛА "Герань-3" серии "У" - аналог иранского реактивного БПЛА Shahed-238. По данным разведки, в "Герань-3" серии "У" используется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, благодаря которому беспилотник способен двигаться со скоростью до 370 км/ч. Ориентировочная операционная дальность применения - до 1000 км. Из 45 идентифицированных иностранных компонентов половина - от американских производителей, восемь - от китайских, семь швейцарских, три - немецких, два британских и один от японского производителя.

