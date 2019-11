В армии США рассказали, когда создадут солдат-киборгов

Пентагон считает, что новейшие технологии позволят создавать гибриды человека и машины.

В Сухопутных силах США считают, что к 2050 году могут появиться технологии, позволяющие превратить обычного солдата в подобие универсального «супербойца» с кибернетическими свойствами.

Об этом сообщает издание Popular Mechanics, ссылаясь на отчет Вооруженных сил США «Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD».

По данным Минобороны США, такие солдаты смогут обладать улучшенным зрением и слухом, более развитой мускулатурой и «телепатией».

Вместо очков ночного видения у «киборгов» будут контактные линзы с такими же возможностями. Не исключено, что они будут иметь цифровой зум и получат технологии дополненной реальности, призванные отображать наиболее важные детали.

Что касается физической силы, то не исключено создание специальных устройств, за счет которых можно быстрее восстанавливать уставшие мышцы. В свою очередь, цифровая «телепатия» позволит мгновенно обмениваться данными на поле боя.

Учитывая темпы технологического развития, достичь всего этого, по мнению авторов исследования, можно будет примерно через 30 лет.

