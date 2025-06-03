Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили 12 самолетов оккупантов.

Силы обороны поразили 41 вражеский самолет во время спецоперации "Паутина" 1 июня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, что потребовало определенного времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", - отметили в пресс-службе.

Накануне в Генштабе сообщали об уничтожении 12 самолетов РФ. Таким образом, по обновленным данным, с начала полномасштабной войны против Украины оккупанты потеряли 413 самолетов.

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Кроме того, в Генштабе отметили, что с начала суток 3 июня на фронте произошло 81 боевое столкновение.

Операция Паутина: что известно

Два дня назад СБУ провела уникальную спецоперацию, нанеся удары одновременно по четырем военным аэродромам в глубоком тылу РФ. По информации главы СБУ Василия Малюка, среди уничтоженной авиации в частности были стратегические ракетоносцы Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, а также самолет-разведчик А-50.

Как отметил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль, эта операция была необходима для улучшения ситуации с безопасностью на фоне постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру и население. В то же время он добавил, что "это может повториться".

Также на удары СБУ отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор получал информацию об атаках Украины на Россию в воскресенье "в режиме онлайн". В то же время Песков для конкретных заявлений об атаке предложил дождаться итогов следствия.

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